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भ्रष्टाचार:शाैचालय निर्माण के नाम पर 4 कराेड़ हड़प गए मुखिया और जलसहिया डेट लाइन समाप्त, नहीं दे सके पूर्णता प्रमाण पत्र; एफआईआर की तैयारी

धनबादएक घंटा पहले
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कंचनपुर पंचायत में बना अपूर्ण शौचालय।
  • स्वच्छ भारत मिशन, बीएलएस, एलओबी व एनओएलबी मद में शौचालय निर्माण को मिले 259.22 कराेड़ रुपए में हुआ घोटाला
  • संलिप्त सरकारी कर्मियों पर होगी विभागीय कार्रवाई

स्वच्छ भारत मिशन में धनबाद में शाैचालय निर्माण के नाम पर कराेड़ाे रुपए का घाेटाला हाे गया। शाैचालय निर्माण के नाम पर पूर्व और वर्तमान मुखिया और जलसहिया ने मिली भगत कर लगभग 4 कराेड़ रुपए खा गए। सबसे ज्यादा पैसों का गबन बाघमारा, गाेविंदपुर और निरसा प्रखंड में हुआ।

बाघमारा, तारगा पंचायत के मुखिया परमेश्वर माेदी पर 35 लाख रुपए, कंचनपुर मुखिया सीताराम भूईया पर 28.61 लाख तथा तेतुलिया-2 पंचायत के मुखिया आदर कुमार मिश्रा ने 28 लाख का हिसाब नहीं दिया। निरसा बेलकुप्पा पंचायत के पूर्व मुखिया असीम गाेराई ने 15.84 लाख रुपए का हिसाब नहीं दिया। गाेविंदुपर प्रखंड के मरिचाे मुखिया नारायण मूर्मू पर 69 लाख तथा माेहलबनी-2 मुखिया लाल माेहन पर 25 लाख रुपए का हिसाब नहीं दिया। इसका खुलासा तब हुआ, जब पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव ने शाैचालय का पूर्णता और उपयाेगिता प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देश दिया। पूर्णता प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर डीसी ने इस बाबत डेट लाइन तय किया। डेट लाइन की अवधि समाप्त हो गई है, पर कई मुखिया ने प्रमाण पत्र जमा नहीं किए। अब इनके खिलाफ एफआईआर की तैयारी शुरू कर दी है।

5 से अधिक पंचायतों के मुखियाओं पर होगी एफआईआर, मामले की जांच के लिए बनेगी कमेटी

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग धनबाद प्रमंडल-1 के कार्यपालक अभियंता मनीष कुमार वर्णवाल तथा प्रमंडल-2 के कार्यपालक अभियंता भीखराम भगत का कहना है कि विभागीय सचिव के निर्देश पर जिन मुखिया ने शाैचालय निर्माण का पूर्णता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है। मरिचाे और माेहलबनी-2 मुखिया के विरुद्ध एफआइआर दर्ज करने का फाइल बढ़ा दिया गया है। बाघमारा प्रखंड के कंचनपुर, तरगा और तेतुलिया-2 मुखिया पर एफआइआर दर्ज की जाएगी। ये सभी बड़े बकायदार हैं।

विभाग ने कहा: रिमांइडर के बाद भी मुखिया नहीं आ रहे मिलने
कार्यपालक अभियंता मनीष कमार और भीखराम भगत का कहना है कि बार-बार रिमांइडर के बाद भी मुखिया न ताे विभाग से मिलने आ रहे हैं और नहीं पैसा जमा करने आ रहे हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि वे शाैचालय निर्माण का पैसा खा गए हैं। पैसा लेने के बाद भी शाैचालय निर्माण ताे नहीं करवाया।

शाैचालय निर्माण के लिए मिले थे 259.22 कराेड़ रुपए
पेयजल व स्वच्छता विभाग ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत धनबाद काे शाैचालय निर्माण मद में लगभग 259.22 कराेड़ रुपए विभिन्न समय में मिला है। 2014 में बेस लाइन सर्वे (बीएलएस) के बाद धनबाद के विभिन्न प्रखंड क्षेत्र में 1.87 लाख शाैचालय निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार ने 224. 64 कराेड़ रुपए दिया था। जाे लाेग शाैचालय िनर्माण से छूट गए थे, वैसे 9446 लाेगाें काे चिह्नित कर 11.33 कराेड़ रुपए की राशि दी गई।​​​​​​​

दाेषियाें के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें : डीडीसी
डीडीसी दशरथ चंद्र दास का कहना है कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता कार्रवाई काे लेकर सक्षम पदाधिकारी हैं। जाे भी मुखिया दाेषी हैं, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें।

राशि गबन करने वालों पर होगी कार्रवाई : डीसी
बिना सरकारी कर्मी की मिली भगत से यह गबन संभव नहीं है। जांच के लिए टीम गठित की जाएगी, घोटाले में शामिल कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। ​​​​​​​

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