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निर्देश:लीडर स्कूलाें के भवनाें का भाैतिक सर्वेक्षण को बनी 4 टीम, 18 मार्च तक देनी है रिपोर्ट

धनबादएक घंटा पहले
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  • टीम काे 18 मार्च तक सर्वे रिपाेर्ट जिला प्रशासन काे देने का निर्देश दिया गया

डीसी उमा शंकर सिंह ने जिले में लीडर स्कूलाें के बिल्डिंग का भाैतिक सर्वेक्षण काे लेकर चार अगल-अलग टीम बनाई है। यह टीम नगर निगम क्षेत्र व विभिन्न प्रखंड व अंचल क्षेत्राें में प्राइमरी, मिडिल व हाई स्कूलाें के भवनाें का भाैतिक सर्वेक्षण करेगी। उस स्कूल काे राेल माॅडल बनाने के लिए किन चीजाें की आवश्यकता है, उसकी जांच कर कमेटी जिला प्रशासन काे रिपाेर्ट साैंपेगी।

टीम एक में भवन प्रमंडल के जेई अजीत कुमार व शिक्षा विभाग के जेई उमेश चंद्र सिंह, टीम दाे में भवन प्रमंडल के जेई अफराेज आलम व शिक्षा विभाग के जेई तजमूल हुसैन, टीम 3 में भवन प्रमंडल के जेई मुकुल रंजन व शिक्षा विभाग के जेई गाैतम रुंज तथा टीम 4 में भवन प्रमंडल के जेई सरयू रविदास व शिक्षा विभाग के जेई राजेश महली शामिल हैं। टीम काे 18 मार्च तक सर्वे रिपाेर्ट जिला प्रशासन काे देने का निर्देश दिया गया है।

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