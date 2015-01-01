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कोविड-19:धनबाद में 43 कोरोना मरीज मिले, 19 डिस्चार्ज

धनबाद4 घंटे पहले
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जिले में गुरुवार को 43 नए कोरोना संक्रमित मिले। कोयला नगर से 5, भूली से 2, धैया से 2, मुनीडीह से 2, भागा से 2, झरिया बाजार से 2, कतरास से 2 समेत वहीं कार्मिक नगर, गोधर, जयप्रकाश नगर, पुलिस लाइन, धैया, बेकारबांध से एक-एक संक्रमित मिले। वहीं गुरुवार को कोरोना को हराकर चार अस्पतालों से 19 व्यक्ति डिस्चार्ज हुए।

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