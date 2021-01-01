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कोरोना संक्रमण:6 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले, 7 डिस्चार्ज हुए

धनबाद2 घंटे पहले
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फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो
  • राहत की बात यही रही कि जांच में सभी रिपोर्ट निगेटिव मिली

जिले के छह स्थानों से रविवार को 6 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। इसमें धनबाद से 1, कुसुम विहार से 1, नुनूडीह से 1, डिगवाडीह से 1, मैथन से 1 और बोकारो से 1 कोरोना संक्रमित मिले। वहीं, स्पेशल आरटी-पीसीआर से 24 और ट्रूनेट से 40 लोगों के सैंपल की जांच की गई।

इसके आलावे स्पेशल आरएटी ड्राइव चलाकर 3 लोगों की जांच की गई। राहत की बात यही रही कि जांच में सभी रिपोर्ट निगेटिव मिली। इधर, रविवार को कोविड अस्पताल से 7 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। सभी को 14 दिनों के लिए होम क्वारेंटाइन में रहने का निर्देश दिया गया है।

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