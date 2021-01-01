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टीकाकरण ने पकड़ी रफ्तार:जिले के 12 सेंटरों पर 756 हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाया गया टीका, पहली बार 70 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य की हुई प्राप्ति

धनबाद3 घंटे पहले
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  • सदर अस्पताल में लक्ष्य से अधिक 109 लोगों ने लिया टीका
  • एसएनएमएमसीएच में पहली बार 88 लोगों को वैक्सीन लगी

धनबाद में बुधवार काे 12 सेंटराें पर 756 हेल्थ केयर वर्कर्स काे काेराेना वैक्सीन का डाेज दिया गया। पहली बार सदर अस्पताल में लक्ष्य से अधिक 109 लाेगाें काे टीका लगाया गया। मंगलवार काे एसएनएमएमसीएच में जहां एक भी लाेगाें काे टीका नहीं लगाया जा सका था, वहां बुधवार को 88 हेल्थ केयर वर्कर्स ने वैक्सीन का डाेज लिया।

बुधवार काे सेेंट्रल अस्पताल, बीसीसीएल मुनीडीह, पाटलीपुत्र अस्पताल, असर्फी अस्पताल, एशियन जालान अस्पताल, सदर अस्पताल, एसएनएमएमसीएच, सएचसी बलियापुर, सीएचसी बाघमारा, सीएचसी निरसा, सीएचसी झरिया, सीएचसी गाेविंदपुर स्थित सेेंटराें पर वैक्सीनेशन हुआ। देर शाम तक स्वास्थ विभाग ने किसी भी मरीज में वैक्सीन केे साइड इफेक्ट की शिकायत नहीं मिलने की बात कही। जिले में वैक्सीनेशन के नाेडल पदाधिकारी डाॅ विकास कुुमार राणा ने बताया कि बुधवार काे टीकाकरण अभियान को गति मिली। पहली बार 75 फीसदी टीकाकरण किया गया।

टीकाकरण
टीकाकरण

एसएनएमएमसीएच में टीका लेने के बाद अधीक्षक व प्राचार्य ने की अपील

  • एसएनएमएमसीएच में वैक्सीन का डाेज लगवाने के बाद प्राचार्य डाॅ शैलेेंद्र कुमार ने चयनित कर्मियाें से वैक्सीन का डाेज लेने की अपील की। कहा महामारी से बचाव मेें टीका कारगर है और पूरी तरह सुरक्षित है। अफवाहाें पर ध्यान नहीं दें।
  • अधीक्षक डाॅ अरुण कुुमार चाैधरी ने कहा कि महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन लेना जरूरी हैे। खासकर हमारे वैसे कर्मचारी, जाेे नियमित रूप से मरीजाें के संपर्क में रहते हैं, वह बिना किसी शंंका के टीका लगवाएं। यह उनकी सुरक्षा के लिए हैै।

प्राचार्य, अधीक्षक ने टीके लगवा कर दूर की भ्रांतियां

एसएनएमएमसीएच स्थित सेंटर पर पहले दिन 20 हेेल्थ केयर वर्कर्स ने वैक्सीन का डाेज लिया। दूूसरे दिन मात्र 9 लाेेग ही आए। किसी काे टीका नहीं लगाया जा सका। मेडिकल काॅलेज में दिए जा रहे काेवैक्सीन के डाेज काे लेकर संशय था। लाेगाें के इस संशय काे प्राचार्य डाॅ शैलेंद्र कुमार, अधीक्षक डाॅ अरुण कुमार चाैधरी, मेडिसिन विभाग के एचओडी डाॅ यूके ओझा समेेत कई चिकित्सकाें ने स्वेच्छा से टीका लगवा कर दूर करने का प्रयास किया।

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