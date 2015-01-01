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नीलामी:हंगामे के बीच जिप की 8 दुकानें की गईं नीलाम, 44 लाख की आमदनी परिषद को हुई, 1.07 से 8.4 लाख तक की लगी बोली

धनबादएक घंटा पहले
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  • शुक्रवार काे लाेगाें के हंगामा काे देखते हुए शनिवार काे जिला परिषद प्रशासन पहले से ही सतर्क था

हंगामे के बीच जिला परिषद सभागार में शनिवार काे 15 में से 8 दुकानाें की नीलामी हुई। इससे पहले सुबह में जैसे ही जिला परिषद कार्यालय में दुकानाें की निलामी प्रक्रिया शुरू हुई, निरसा के कुछ लाेग पूर्व में जमा किए आवेदन और ड्राफ्ट के आधार पर दुकान आवंटन की मांग करने लगे। शुक्रवार काे लाेगाें के हंगामा काे देखते हुए शनिवार काे जिला परिषद प्रशासन पहले से ही सतर्क था।

जिला परिषद सभागार के समक्ष पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। हंगामा करनेवाले जिला परिषद सभागार में प्रवेश नहीं कर पाए। जिला अभियंता ने बताया कि 14 में ये 7 दुकानाें की नीलामी नहीं हाे पाई, क्योंकि 4 दुकान के लिए एक भी आवेदन नहीं आया था, जबकि तीन के लिए मात्र एक-एक आवेदन आए थे। 8 दुकानाें की नीलामी से जिला परिषद काे कुल 44 लाख रुपए की आमदनी हुई।

1.07 से 8.4 लाख तक की लगी बोली
सबसे अधिक 8.4 लाख रुपए की बोली 35 नंबर दुकान के लिए लगाई गई। वहीं, सबसे कम बोली एक दुकान के लिए 1.07 लाख रुपए की रही। 34 नंबर दुकान का डाक 8 लाख, 36 नंबर का 6.02 लाख, 37 नंबर दुकान का 4 लाख अौर 38 नंबर दुकान का 5.21 लाख रुपए का लगा। छुट्टी के कारण रविवार काे नीलामी नहीं होगी। बाकी बचे दुकानाें की नीलामी साेमवार और मंगलवार काे हाेगी।

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