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  • 80% Of Golf Ground Sports Complex Construction Completed, People Will Be Able To Do Jogging Here From March 1; Yoga And Skating

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सौगात:गोल्फ ग्राउंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण का काम 80% पूरा, एक मार्च से लोग यहां कर सकेंगे जॉगिंग; योगा और स्केटिंग

धनबाद2 घंटे पहले
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  • मलेशिया के सिंथेटिक रबर से तैयार की गई है जाॅगिंग ट्रैक
  • ओपेन जिम व चाइल्ड प्ले जाेन घुटना या पैर में दर्द नहीं होगा

गाेल्फ ग्राउंड की तस्वीर अब बदलने लगी है। आने वाले एक माह में यह मैदान एकदम नए लुक में नजर आएगा। यहां बन रहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का काम 80 फीसदी पूरा हाे चुका है। 1 मार्च से यह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आम लाेगाें के लिए खाेल दिया जाएगा। गाेल्फ ग्राउंड में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की याेजना वित्तीय वर्ष 2018-19 में तैयार किया गया था। दाे फेज में इस मैदान काे सुंदर बनाने की याेजना तैयार की गई थी। 1 मार्च तक पहले फेज का काम पूरा हाे जाने की उम्मीद है। उसके बाद दूसरे फेज का काम शुरू हाेगा।

  1. 05 करोड़ रुपया पहला फेज पर हुआ खर्च
  2. 08 करोड़ रुपया दूसरा फेज पर होगा खर्च

जानिए, पहले फेज में क्या -क्या है...

1 किमी लंबी जाॅगिंग ट्रैक

जाॅगिंग ट्रैक की लंबाई एक किलाेमीटर है। महिला और पुरुष के लिए अलग-अलग ट्रैक है। इस ट्रैक की विशेषता सिंथेटिक रबर है। इस रबर के कारण ट्रैक पर टहलने वाले के घुटना या पैर में जाेर नहीं पड़ेगा। दर्द नहीं हाेगा। इंट्री फीस देना होगा।

याेगा, मेडिटेशन सेंटर

सुबह में याेगा करने या ध्यान करने वाले के लिए ही अलग से याेगा सेंटर और मेडिटेशन सेंटर बनाया गया है। इसे ठीक ओपेन जीम के बगल में बनाया गया है। यह दाेनाें सेंटर भी अगले कुछ दिन में तैयार हाे जाएगा। सेंटरों के इस्तेमाल पर शुल्क देना हाेगा।

चाइल्ड प्ले जाेन

छाेटे बच्चाें के लिए अलग से एक चाइल्ड प्ले जाेन विकसित किया गया है। जहां झूला लगाया गया है। इस जाेन काे भी पूरी तरह से सिंथेटिक रबर से तैयार किया गया है। यह जाेन 2 से 7 साल के बच्चाें के लिए है। शुल्क लेने का प्रावधान नहीं है।

ओपेन जिम सेंटर

जिम करना चाहते है ताे यहां ओपेन जिम की सुविधा उपलब्ध है। जिम करने के लिए कई तरह के उपकरण उपलब्ध होंगे। अलग से देना होगा शुल्क।

स्केटिंग रिंग भी तैयार

बच्चाें के लिए स्केटिंग रिंग तैयार किया जा रहा है। 2000 वर्ग फीट के करीब इसकी लंबाई और चाैड़ाई है। स्केटिंग रिंग काे फ्री करने की याेजना है।

दूसरे फेज में क्या हाेगा काम

एथलेटिक्स ट्रैक, फुटबाॅल मैदान, टेनिस काेर्ट, बेडमिंटन काेर्ट के अलावे मैदान में चार-चार हाई मास्क लाइट लगाया जाएगा।

स्पाेर्टस कॉम्प्लेक्स एक मार्च से आम लाेगाें के लिए खाेल दिया जाएगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रख रखाव और मेंटनेंस काे देखते हुए मासिक और वार्षिक पास की व्यवस्था होगी।

-सत्येंद्र कुमार, नगर आयुक्त

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