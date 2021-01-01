पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

धरना:ठेला-खाेमचा वालाें के खिलाफ सिटी सेंटर के समक्ष दिया धरना, फुटपाथ दुकानदाराें काे जगह खाली करने की दी चेतावनी

धनबाद3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • प्रशासनिक व निगम के अधिकारियाें से कई बार शिकायत की गई, लेकिन काेई कार्रवाई नहीं हुई
  • एसडीओ के इस कार्रवाई के बाद दुकानदाराें ने धरना समाप्त कर दिया

सिटी सेंटर मार्केट के बाहर ठेला-खाेमचा लगाने वालाें के खिलाफ बुधवार काे सिटी सेंटर मार्केट के दुकानदाराें ने धरना दिया। काॅमर्शियल एसाेसिएशन ऑफ सिटी सेंटर के बैनर तले दुकानदाराें ने 3 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने की घाेषणा की थी। अपने पूर्व कार्यक्रम के तहत सिटी सेंटर के दुकानदार मार्केट के मुख्य द्वार पर टैंट लगाकर धरना पर बैठ गए।

एसाेसिएशन के अध्यक्ष शीतल कुमार मिश्रा ने बताया कि मार्केट के बाहर चाराें तरफ ठेला-खाेमचा वालाें ने कब्जा कर लिया है। इससे आवासीय परिसर में रहने वाले लाेगाें की गाड़ी बेसमेंट में ले जाने में भी परेशानी हाे रही है। दुकानदाराें का धंधा चाैपट हाे गया है। प्रशासनिक व निगम के अधिकारियाें से कई बार शिकायत की गई, लेकिन काेई कार्रवाई नहीं हुई। माैके पर बाबूलाल अग्रवाल, सचिन सिंह, एसए रहमान, कमल टंडन, अनिल मुकीम, अनिल खेमका, वीरेंद्र थे।

आज से अभियान चलाकर सभी दुकानाें काे हटाया जाएगा

इधर, सिटी सेंटर के दुकानदाराें के धरना पर बैठने की सूचना पर एसडीओ सुरेंद्र कुमार व निगम के कार्यपालक पदाधिकारी माे अनीस मार्केट पहुंच दुकानदाराें से बात की। दुकानदाराें से जानकारी लेने के बाद एसडीओ ने सभी ठेला-खाेमचा वालाें काे तीन दिनाें के अंदर इलाका खाली करने का आदेश दिया। उन्हाेंने कहा कि दाे दिन का समय है। सभी अपनी-अपनी दुकानें हटा लें। शुक्रवार से अभियान चला कर सभी दुकानाें काे हटाया जाएगा। फुटपाथ दुकानदाराें काे जानकारी देने के लिए माइकिंग भी की गई। एसडीओ के इस कार्रवाई के बाद दुकानदाराें ने धरना समाप्त कर दिया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser