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उपायुक्त ने कहा:केसीसी आवेदन में अभिरुचि नहीं रखनेवाले बैंक प्रबंधक पर हाेगी कार्रवाई

धनबाद4 घंटे पहले
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  • लापरवाही बरतने पर एसबीआई प्रबंधन काे फटकार

उपायुक्त उमा शंकर सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार काे समाहरणालय सभागार में पीएम किसान याेजना को लेकर समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने केसीसी आवेदन के प्रति लापरवाही बरतने काे लेकर एसबीआई प्रबंधन काे कड़ी फटकार लगाई। साथ ही अग्रणी जिला प्रबंधक को निर्देश दिया कि प्राथमिकता के आधार पर केसीसी के लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें, जिससे शत प्रतिशत किसानाें काे पीएम किसान याेजना का लाभ मिल सके।

उपायुक्त ने केसीसी मामले में कोताही बरतने वाले बैंक प्रबंधक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 29803 अन्य किसानाें काे केसीसी का लाभ दिया जाना है। इसके लिए कृषक मित्राें काे अभियान चलाकर किसानों के आवेदन जेनरेट कर बैंक को देने का निर्देश दिया।

ताकि किसानों को समय पर लाभ मिल सके। बैठक में एसी श्याम नारायण राम, अग्रणी जिला प्रबंधक नकुल कुमार साहू, जिला कृषि पदाधिकारी असीम रंजन एक्का, जिला गव्य विकास पदाधिकारी संजीव रंजन, जिला मत्स्य पदाधिकारी मुजाहिद अंसारी, जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड रवि लोहानी, सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मोहम्मद अंजार, सुनील कुमार व अन्य पदाधिकारी माैजूद थे।

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