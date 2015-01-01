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धमकी:डीसीएलआर काेर्ट कैंपस के अधिवक्ता को गैंग्स अफ वासेपुर के नाम पर धमकी

धनबाद27 मिनट पहले
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सिविल काेर्ट डीसीएलआर काेर्ट कैंपस के अधिवक्ता अजय प्रकाश वर्मा काे गैंग्स ऑफ वासेपुर के नाम से रजिस्टर्ड डाक से भेजे पत्र में धमकी मिली है। पत्र में कहा गया कि वकालत छाेड़ दाे वर्ना भेजा उड़ा देंगे। मामले की शिकायत वर्मा और अन्य अधिवक्ताओं ने एसएसपी असीम विक्रांत मिंज से की है।

एसएसपी ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। एसएसपी काे दिए गए पत्र में वर्मा ने कहा है कि 16 दिसंबर काे उनके घर जाने के बाद रजिस्टर्ड डाक से एक पत्र उनके सिरिस्ता में डाकिया ने दिया। लिफाफा के ऊपर माे कादिर लिखा हुआ है, जबकि पत्र में गैंग्स के नाम पर धमकी दी गई है। अधिवक्ता ने बताया कि पत्र में उनके पूरे परिवार का उल्लेख है। पत्र में कहा गया है कि आधी सुपारी ले ली है। काला काेर्ट पहनना और वकालत करना छाेड़ दाे। काेर्ट में दिखे ताे गाेली से भेजा उड़ा देंगे। इसके अलावा भतीजा और भाई के बारे में पत्र में कई अनर्गल बातें लिखी हुई हैं। वर्मा का कहना है कि पत्र भेजने वाले की मंशा क्या है और वह काैन है, इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं है लेकिन उसे मेरे परिवार के बारे में पूरी जानकारी है। उन्होंने एसएसपी से पत्र भेजने वाले की पहचान करने का अनुराेध किया है। पुलिस ने अपने स्तर से मामले की जांच शुरू कर दी है।

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