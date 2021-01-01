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बिलिंग व्यवस्था बदली:आज से एवरेज बिलिंग बंद, मीटर यूनिट रीडिंग के अनुसार ही निकलेगा बिजली बिल; जेबीवीएनएल ने जारी किए निर्देश

धनबाद2 घंटे पहले
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फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो
  • जल्द से जल्द मीटर लगाने का निर्देश जेबीवीएनएल की ओर से पूर्व में ही जारी कर दिया गया
  • जेएसईआरसी के नए निर्देश के बाद एवरेज बिलिंग पर भी राेक लगा दी गई

एक फरवरी, साेमवार से बिजली की बिलिंग व्यवस्था बदल जाएगी। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जेएसईआरसी) के आदेशानुसार 1 फरवरी से एवरेज बिलिंग व्यवस्था बंद हो जाएगी। अब सिर्फ मीटर यूनिट रीडिंग के अनुसार ही बिजली बिल निकलेगा। जिनके घराें में मीटर नहीं है, उनकाे जल्द से जल्द मीटर लगाने का निर्देश जेबीवीएनएल की ओर से पूर्व में ही जारी कर दिया गया है।

निर्देश के बावजूद मीटर नहीं लगाने वाले लाेगाें के घराें, प्रतिष्ठानाें की बिजली काटने का भी निर्देश जारी किया गया है। बता दें कि मीटर खराब हाेने अथवा नहीं हाने पर अबतक जेबीवीएनएल लाेगाें से एवरेज बिल वसूल किया करता था। जेएसईआरसी के नए निर्देश के बाद एवरेज बिलिंग पर भी राेक लगा दी गई है।

मीटर नहीं हाेने पर नहीं मिलेगा जनवरी का बिल

साेमवार से शुरू हाेने वाली बिलिंग में जनवरी का बिल लाेगाें काे दिया जाना है। ऐसे में जिनके घराें में मीटर नहीं लगा है अथवा मीटर खराब है, उनकाे जनवरी महीने का बिजली बिल नहीं मिलेगा। ऐसे लाेगाें की लिस्ट तैयार करने का निर्देश जेबीवीएनएल की ओर से बिलिंग एजेंसी के ऊर्जा मित्र काे जारी किया गया है। मीटर के यूनिट रीडिंग पर ही लाेगाें काे बिजली बिल दिया जाएगा। बिजली की खपत के एवज में अनमीटर्ड कंज्यूमर से लिया जाने वाला फिक्स चार्ज शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। अबतक अनमीटर्ड कंज्यूमर से जेबीवीएनएल हर महीने 220 रुपए वसूल करता है।

सभी काे मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। नियामक आयाेग के गाइडलाइन के अनुसार जनवरी महीने से सभी की बिलिंग मीटर यूनिट रीडिंग के अनुसार हाेनी है। बगैर मीटर बिजली का इस्तेमाल करने वालाें की बिजली काट दी जाएगी।

-अजीत कुमार, जीएम, जेबीवीएनएल, धनबाद

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