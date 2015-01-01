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विश्व शौचालय दिवस:आज से 19 नवंबर तक चलाया जाएगा जागरूकता अभियान

धनबाद4 घंटे पहले
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विश्व शौचालय दिवस पर 12 से 19 नवंबर तक जिले भर में विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उप विकास आयुक्त दशरथ चंद्र दास ने गुरुवार काे अभियान काे लेकर जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यशाला में स्वच्छताग्राही, आंगनबाड़ी सेविका, जल सहिया ग्रामीणों को शौचालय के उपयोग व साफ-सफाई को लेकर विभिन्न तरह की जानकारियां दी गईं।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग धनबाद प्रमंडल-1 व प्रमंडल-2 के कार्यपालक अभियंता ने स्वच्छ भारत मिशन काे लेकर प्रकाश डाला। डीडीसी ने बताया कि अभियान के तहत 14 नवंबर को स्वयं से शौचालय का रंगरोगन, 15 को अपना शौचालय साफ सफाई, 16 नवंबर को रेट्रोफिटिंग एवं शौचालय के भरे हुए गड्ढों को खाली करना,17 नवंबर को सेल्फी विद टॉयलेट कार्यक्रम का आयाेजन किया जाएगा।

19 काे समापन समाराेह पर उत्कृष्ट काम करनेवालों काे किया जाएगा पुरस्कृत

डीडीसी ने कहा कि स्वच्छताग्राही, आंगनबाड़ी सेविका, जलसहिया ग्रामीणों को शौचालय के उपयोग व साफ-सफाई को लेकर लाेगाें काे जागरूक करने का काम करेंगी। लाेगाें काे शाैचालय उपयाेग के बारे में बताया जाएगा। 18 नवंबर को उत्कृष्ट कार्यक्रम प्रदर्शन करने वाले ग्रामीणों की सूची तैयार की जाएगी। 19 नवंबर को समापन समारोह में चयनित फोटोग्राफ व उत्कृष्ट काम करनेवालाें को सम्मानित किया जाएगा।

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