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रंगदारी का मामला:गाेलीबारी की घटना की पुनरावृति होने पर बाघमारा के थानेदार संतोष सस्पेंड

धनबादएक घंटा पहले
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घटना की जांच करने पहुंचे एसएसपी।
  • झरिया थाना में तैनात सूबेदार कुमार होंगे बाघमारा थाना के नए प्रभारी
  • एसएसपी बोले-निर्देश के बाद भी थानेदार ने सुरक्षा प्रदान नहीं की

ब्लाॅक टू के 14 नंबर हाजिरी घर के समीप बुधवार काे दिनदहाड़े गुजरात की कंपनी के कर्मचारियाें काे सुरक्षा देने में नाकाम रहे बाघमारा थानेदार संताेष कुमार झा काे एसएसपी असीम विक्रांत मिंज ने सस्पेंड कर दिया। घटना के बाद सिटी एसपी की रिपाेर्ट पर देर रात बाघमारा थानेदार काे हटा दिया गया।

कंपनी के कर्मचारियाें पर फायरिंग की यह दूसरी वारदात है। 7 दिसंबर काे हुई फायरिंग के बाद कंपनी के प्रतिनिधि अर्जुन यादव ने बाघमारा थाना के अलावे एसएसपी अाैर सिटी एसपी से इसकी शिकायत की थी। एसएसपी ने बताया कि थानेदाराें काे निर्देश दिया गया था कि जहां भी इस तरह के मामले हैं, कार्य के समय वे खुद सुरक्षा प्रदान करेंगे। कंपनी के द्वारा स्क्रैप उठाव के समय थानेदार माैजूद नहीं थे। जबकि, इसके पहले एकबार घटना घटित हाे चुकी थी। रात 12 बदे के करीब झरिया में तैनात सूबेदार कुमार यादव को बाघमारा का नया थानेदार बनाया गया।

किचन में छुपा था किरण, गया जेल : ब्लॉक दो क्षेत्र के 14 नंबर हाजिरी घर के समीप हुई गोलीबारी व बमबाजी मामले में नामजद अभियुक्त किरण महतो व अप्राथमिक अभियुक्त खरखरी निवासी शेख जहांगीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने शेख डब्लू, शेख गुड्डू, कारू यादव, चंडी ग्याली, किरण महतो सहित अन्य के संभावित ठिकानों पर छापेमारी की। किरण को पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने जिस समय उसे पकड़ा, उस समय वह अपने घर के किचन में छुपा हुआ था। डीएसपी निशा मुर्मू ने बताया कि किरण महतो, कारू यादव, शेख गुड्डू सहित अन्य के खिलाफ बाघमारा थाना में रंगदारी मांगने, जान मारने की नियत से गोली व बमबाजी करने का मामला दर्ज किया गया है।

ढुल्लू ने कहा-जलेश्वर ने आतंक मचा रखा है
विधायक ढुल्लू महतो ने कहा है कि पूर्व विधायक जलेश्वर महतो व उनके गुर्गों ने बाघमारा में आतंक राज कायम कर दिया है। लोडिंग प्वाइंटों व आउटसोर्सिंग अधिकारियों पर गोली व बम चलाकर आतंक का माहौल पैदा कर दिया है। प्रशासन जलेश्वर व उसके गुर्गों पर नकेल कसे, वरना आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। 24 दिसंबर को रणधीर वर्मा चौक में महाधरना देकर जिला स्तरीय आंदोलन चलाया जाएगा। इस दौरान किसी प्रकार की घटना घटती है, तो इसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी।

ढुल्लू मानसिक दिवालिया हो चुके हैं : जलेश्वर महतो
विधायक ढुल्लू महतो के द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस नेता सह पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो ने कहा कि विधायक ढुल्लू मानसिक दिवालिया हो चुके हैं। उलुल जुलुल बोलना इनकी आदत है। जलेश्वर महतो ने कहा कि कौन शब्द का कहां बोलना चाहिए, किस शब्द का क्या मतलब निकलता है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। बस बोले जा रहे हैं। जो आदमी जिस चरित्र का होता है, उसे वही याद रहता है। जो काम उन्होंने किया है, उन्हें वही याद है।

शिकायतकर्ता व विधायक का कॉल डिटेल निकाले पुलिस
भाजपा विधायक ढुल्लू महतो पर छेड़खानी का आरोप लगाने वाली कतरास की महिला नेत्री शेख जहांगीर की गिरफ्तारी की सूचना पर दर्जनों समर्थकों के साथ थाना पहुंच गई। महिला नेत्री के कहा कि जहांगीर विधायक प्रकरण में विटनेस है। उक्त केस को दूसरी तरफ मोड़ने के लिए षड्यंत्र के तहत उसे गिरफ्तार किया गया है।

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