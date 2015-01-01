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प्रस्ताव को मंजूरी:बीसीसीएल ने 10 से 40 फीसदी तक बढ़ाया काेयले का रिजर्व प्राइस, 20 से होगा प्रभावी

धनबाद4 घंटे पहले
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काेल इंडिया के निर्णय के आलाेक में बीसीसीएल ने काेयले के रिजर्व प्राइस में 10 से 40 फीसदी तक बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। बढ़ी दर 20 नवंबर से प्रभावी हाेगी। बीसीसीएल सीएमडी गाेपाल सिंह की अध्यक्षता में हुई कंपनी बाेर्ड की बैठक में काेयले के दाम में बढ़ाेतरी करने के प्रस्ताव काे मंजूरी दी गई। ई-ऑक्शन के तहत बेचे जाने वाले काेयले के दाम में विभिन्न गुणवत्ता वाले कोयला व कोल प्रोडक्ट के रिजर्व प्राइस में 10 से 40 फीसद तक की बढ़ोतरी की जाएगी।

कोल इंडिया ने पिछले दिनाें एक आदेश जारी कर नोटिफाइड प्राइस को ही रिजर्व प्राइस रखने का निर्देश जारी किया था। काेल इंडिया ने अपने पूर्व के आदेश में संशाेधन करते हुए रिजर्व प्राइस में 10 फीसद की बढ़ोत्तरी करने के साथ अपनी अनुषंगी कंपनियाें काे अपने हिसाब से काेयले का रिजर्व प्राइस तय करने के लिए अधिकृत किया था।

नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में स्टीम-1 का रिजर्व प्राइस 10% अधिक

स्टीम-1 काेयले का दाम नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के लिए एक्सक्लूसिव ई-ऑक्शन में नोटिफायड प्राइस से 10 फीसदी रिजर्व प्राइस अधिक होगा। नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के लिए स्टीम-2 ग्रेड के काेयले का दाम एक्सक्लूसिव ई-ऑक्शन में नोटिफाइड प्राइस से 12.20 फीसदी अधिक होगा। कोकिंग कोल का रिजर्व प्राइस स्पॉट ऑक्शन व स्पेशल स्पॉट ई-ऑक्शन में 40 फीसदी, एक्सक्लूसिव ई-ऑक्शन में 25 फीसदी व स्पेशल फारवर्ड ई ऑक्शन में 10 फीसदी अधिक होगा।

नॉन कोकिंग कोल में स्पॉट ई-ऑक्शन में 35% ज्यादा दर

स्पॉट ऑक्शन व स्पेशल स्पॉट ई-ऑक्शन में 35 फीसदी, एक्सक्लूसिव ई-ऑक्शन में 25 फीसदी व स्पेशल फारवर्ड ई-ऑक्शन में 15 फीसदी अधिक रिजर्व प्राइस हाेगा। वाश्ड कोल का रिजर्व प्राइस स्पॉट ऑक्शन व एक्सक्लूसिव ई-ऑक्शन में 20 फीसदी अधिक होगा। वाश्ड पावर कोल का रिजर्व प्राइज स्पॉट ऑक्शन, एक्सक्लूसिव ई-ऑक्शन व स्पेशल फारवर्ड ई-ऑक्शन में 10 फीसदी अधिक होगा।

मुनीडीह वाशरी की स्लरी का भी रिजर्व प्राइस बढ़ा

मुनीडीह वाशरी के काेकिंग ग्रेड स्लरी सभी तरह के ऑक्शन के लिए नाेटिफाइड प्राइस से 20 फीसद अधिक रिजर्व प्राइस रखा गया है। इसके अलावा अन्य वाशरियों की कोकिंग ग्रेड स्लरी का दाम सभी तरह के ऑक्शन के लिए नोटिफाइड प्राइस से 10 फीसद अधिक होगा। नॉन कोकिंग ग्रेड रिजेक्ट्स का नोटिफाइड प्राइस ही रिजर्व प्राइस हाेगा। इसमें काेई बदलाव नहीं किया गया है।

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