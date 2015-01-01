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शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक:कुछ सामान्य सवालाें का भी जवाब नहीं दे पाए बीईईओ, उपायुक्त ने लगाई फटकार

धनबाद21 मिनट पहले
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शिक्षा विभाग से जुड़ी याेजनाअाें की समीक्षा करते उपायुक्त उमाशंकर सिंह व अन्य।
  • डीसी ने की शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक, कहा- सभी लीडर स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर का आकलन किया जाए

उपायुक्त उमा शंकर सिंह की अध्यक्षता में गुरुवर काे शिक्षा विभाग से जुड़ी याेजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। इस दाैरान एडीपीअाे विजय कुमार ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जिले भर के स्कूलाें में माैजूद सुविधाओं व शिक्षकाें की उपलब्धता पर चर्चा की। इधर, एसएसए की समीक्षा के दाैरान उपायुक्त ने प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी (बीईईओ) की क्लास ली।

कहा कि जनवरी 2021 के प्रथम सप्ताह में सभी बीईईओ की सामान्य शिक्षा संबंधी ज्ञान पर आधारित परीक्षा ली जाए। दरअसल उपायुक्त नेट एनरोलमेंट रेश्यो (एनईआर) और विद्यालयों में ड्रॉप आउट की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान पूर्वी टुंडी का परफॉर्मेंस सबसे खराब मिला। यहां कक्षा 1-5 तक का ड्रॉप आउट 5.10 प्रतिशत, कक्षा 6-8 का 11.62 प्रतिशत और कक्षा 1-8 तक का ड्रॉपआउट प्रतिशत 7.33 था। जब उपायुक्त ने पूर्वी टुंडी के बीईईओ से इस संबंध में कुछ सामान्य सवाल पूछे तो वे अगल-बगल झांकने लगे। उपायुक्त ने कहा कि यह घोर शर्मनाक है कि एक बीईईओ आंकड़ों का विश्लेषण नहीं कर सकते। उनके रवैए से उपायुक्त ने कड़ी नाराजगी प्रकट की। उपायुक्त ने उनसे अनुभव के बारे में पूछा तो बीईईओ ने बताया कि वह पहले सहायक शिक्षक थे और उसके बाद प्रधानाध्यापक बने।

प्रधानाध्यापक से लेक्चरर और अभी पूर्वी टुंडी में बीईईओ हैं। प्रति माह उन्हें 80 हजार रुपए वेतन मिलता है। इस पर उपायुक्त ने कहा कि इन्हें ड्रॉपआउट का पता नहीं है। 10 साल की नौकरी के बाद भी इतनी निम्न स्तर की लीडरशिप है तो छात्रों का भविष्य का क्या होगा। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जनवरी 2021 के प्रथम सप्ताह में सभी बीईईओ एवं बीपीओ की एक सामान्य परीक्षा अपनी निगरानी में लेंगे।

इसमें झारखंड में शिक्षा से संबंधित सामान्य सवालों का जवाब उनसे लिखित परीक्षा में ली जाएगी। परीक्षा का रिपोर्ट कार्ड वे सीधे सरकार को भेजेंगे। खराब प्रदर्शन पर रिपोर्ट कार्ड में टिप्पणी करेंगे कि इस पद पर बैठे अधिकारी को सामान्य वस्तु का भी ज्ञान नहीं है, ऐसे में शिक्षा में कैसे सुधार होगा।

पदाधिकारियाें के पास हाेना चाहिए विजन
डीसी ने कहा कि प्रखंड को ठीक करने के लिए हर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के पास एक विजन होना चाहिए। कहा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। लीडरशिप अच्छी होगी तो राज्य और देश का भविष्य उज्जवल बनेगा। कहा कि ड्रॉपआउट की संख्या कम करें, नेट एनरोलमेंट रेश्यो को बढ़ाएं, छात्रों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करें। हर क्लास के शिक्षकों को छात्रों के घर वालों का फोन नंबर रखने और छात्र जब स्कूल नहीं आए तो उनके घर पर फोन कर सूचित करने का निर्देश दिया।

252 लीडर स्कूलाें के लिए बनें प्लान
उपायुक्त ने डीजे-साथ, लर्नाइटिक एप, सभी स्कूल को पुष्टिकरण फॉर्म भरने, शिक्षक संवाद, आदर्श विद्यालय, विद्यालयों में दक्ष और योग्य प्राचार्य प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया। 252 लीडर स्कूल के लिए विजन प्लान बनाने, अच्छे शिक्षकों का चयन करने का निर्देश दिया। बैठक में डीईओ प्रबला खेस, डीएसई इंद्र भूषण सिंह सहित अन्य माैजूद थे।

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