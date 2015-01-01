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हड़ताल:बकाया वेतन काे लेकर भाटेक कर्मियाें ने की हड़ताल, आज प्रभावित हाे सकती है जलापूर्ति

धनबाद23 मिनट पहले
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भेलाटांड़ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बकाया वेतन की मांग पर हड़ताल पर गए कर्मचारियों ने खूब की नारेबाजी।
  • पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता का दावा-भाटेक कंपनी के खाते में जमा करा दिया चेक
  • हड़ताली कर्मचारियों की मान-मनौव्वल की कोशिश विफल, चेन्नई मुख्यालय से भी हुई बातचीत भी बेनतीजा

धनबाद शहरी जलापूर्ति का काम देख रही भाटेक कंपनी के कर्मचारी बकाया वेतन भुगतान की मांग काे लेकर हड़ताल पर चले गए। कर्मियाें ने दिन के 11 बजे के बाद जलापूर्ति का काम बंद कर दी। हालांकि कर्मियाें की हड़ताल के कारण गुरुवार काे जलापूर्ति व्यवस्था प्रभावित नहीं हुई।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग धनबाद प्रमंडल-1 का कहना है कि शहर और आसपास सुबह में ही 18 पानी टंकी से जलापूर्ति हाे गई थी। शाम में एक पानी टंकी से सप्लाई की गई। अगर कर्मचारी हड़ताल पर अड़े रहे ताे शुक्रवार काे जलापूर्ति व्यवस्था प्रभावित हाे सकती है। इधर कर्मियाें के मान-मनाैव्वल काे लेकर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता मनीष कुमार, एसडीओ राहुल प्रियदर्शी, जेई संताेष कुमार सहित अन्य लाेग देर रात तक जुटे रहे। कार्यपालक अभियंता ने भाटेक कंपनी के मुख्यालय चेन्नई के प्राेजेक्ट मैनेजर से बात की, बात नहीं बनी।

मैथन इंटेकवेल के कर्मी हड़ताल पर नहीं, रॉ वाटर आएगा
शहरी जलापूर्ति याेजना के मैथन इंटेकवेल, भेलाटांड़ वाटर ट्रीमेंट प्लांट अाैर सभी 19 पानी टंकी के मेंटनेंस अाैर अाॅपरेशन का काम भाटेक कंपनी देख रही है। जब से धनबाद शहरी जलापूर्ति शुरू हुई है, तब से भाटेक ही यह काम देख रही है। जेई संताेष महताे का कहना है कि मैथन इंटेकवेल के कर्मियाें ने हड़ताल नहीं की है। सिर्फ भेलाटांड़ जलसंयंत्र और पानी टंकी के कर्मचारियाें ने हड़ताल की है। इसलिए राॅ वाटर अाने की समस्या नहीं है।

किसी भी स्थिति में जलापूर्ति प्रभावित नहीं होने दी जाएगी : ईई मनीष कुमार
ईई मनीष कुमार का कहना है कि सरकार से राशि आ गई है। कंपनी प्रबंधन के खाते में चेक काट कर भेज दिया गया है। कल तक पैसा भी खाते में चला जाएगा। इस मामले पर कर्मियाें से बातचीत चल रही है। उनका कहना है कि किसी भी स्थिति में जलापूर्ति व्यवस्था प्रभावित नहीं हाेने दी जाएगी। शहरवासियाें काे शुक्रवार को भी पानी मिलेगा।

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