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वारदात:धैया में बाइकर्स ने सफेक्स इंडिया के एकाउंटेंट से 2.70 लाख रुपए छीने

धनबाद4 घंटे पहले
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छिनतई के दौरान जख्मी संजय सिंह।
  • छिनतई के दौरान चलती बाइक से गिरने से एकाउंटेंट व सहयोगी जख्मी

धनतेरस में पुलिस सक्रियता के बीच धैया काेरंगा बस्ती के समीप बाइक सवार अपराधी सफेक्स इंडिया कंपनी के एकाउंटेंट से 2.70 लाख रुपए छीनकर फरार हाे गए। घटना गुरुवार की दाेपहर 12.30 बजे की है। हीरापुर स्थित इलाहाबाद बैंक से पैसा निकासी कर कंपनी का कार्यालय जाने के दाैरान अपराधियाें ने घटना काे अंजाम दिया। बरवाअड्डा हवाईअड्डा के पास स्थित सफेक्स इंडिया कंपनी माइनिंग से संबंधित सामान की सप्लाई करती है।

छिनतई की घटना में बाइक से गिरने से एकाउंटेंट साधन कुमार सरकार और सहयोगी संजय कुमार सिंह जख्मी हाे गए। टाइगर के जवानाें ने इलाज के लिए उन्हें जालान अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की लिखित शिकायत संजय कुमार सिंह ने सदर थाना में की है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस बैंक जाकर छानबीन की।

अपराधियाें ने पैसा छीनने के बाद चलती बाइक से दोनों कर्मियों को दे दिया धक्का

विनाेद नगर में रहने वाले संजय के मुताबिक गुरुवार काे चीरागाेड़ा बटखरा ऑफिस के पास रहने वाले अकाउंटेंट साधन कुमार सरकार के साथ बैंक पैसा निकाल बाइक से कंपनी का ऑफिस जा रहे थे। इस दाैरान काेरंगा बस्ती के पास पीछे से बाइक सवार दाे अपराधियों ने रोक सरकार के हाथ से पैसों का बैग छीन कर बरवाअड्डा की ओर भाग निकले।

बाइक असंतुलित हाेने के कारण दाेनाें बाइक से गिर गए, जिस कारण उनके हाथ-पैर में चाेट, जबकि सरकार गंभीर रूप से जख्मी हाे गए। संजय के मुताबिक अपराधियाें की उम्र 25 से 30 वर्ष हाेगी और दाेनाें ने चेहरों काे हेलमेट व मास्क में छुपा रखा था।

लूट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद

पुलिस लूट की घटना में सीसीटीवी फुटेज खंगाला। काेर्ट माेड़ और एसएसएलएनटी कालेज के पास लगे सीसीटीवी कैमरा में अपराधी पीछा करते दिखे। वहीं श्रीराम वाटिका के पास सीसीटीवी कैमरा में लूट की घटना अंजाम देते अपराधियाें की तस्वीर पुलिस काे मिली है।

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