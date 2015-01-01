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अपराध:बाइक के नंबर पर बाेलेराे, रेलकर्मी को मिला ट्रैफिक पुलिस का चालान

धनबाद21 मिनट पहले
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न रांची गए और न ही ट्रैफिक रूल ताेड़ा। इसके बावजूद धनबाद में कार्यरत रेलकर्मी के पास जुर्माना भरने के लिए चालान आ गया। चालान भेजे जाने के बाद धनबाद रेल में कार्यरत भुनेश्वर चंद्र गुप्ता काे पता चला कि उसकी बाइक के नंबर की रांची में एक बोलेरो चल रही है।

ट्रैफिक पुलिस के द्वारा गुप्ता के माेबाइल पर एक बाेलेराे गाड़ी की तस्वीर, जिस पर उनके बाइक का नंबर है, भेजा गया है और 150 रूपए जुर्माना भरने काे कहा गया है। पूरा मामला समझ में आने के बाद उन्हाेंने इसकी शिकायत सदर थाना में की है। बता दें कि रांची में एएनपीआर सिस्टम लगा हुआ है, जिससे ट्रैफिक नियम ताेड़ने पर ऑटाेमेटिक जुर्माने का चालान संबंधित वाहन मालिक के रजिस्टर्ड माेबाइल पर चला जाता है। इसी से गुप्ता काे इस बात की जानकारी हुई।

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