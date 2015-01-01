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बेबसी:चूल्हे की चिनगारी से जला घर, जिंदा जल गई दो साल की मासूम, बेजुबान मां मदद के लिए नहीं मचा सकी शाेर

बरवाअड्डाएक घंटा पहले
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फाइल फोटो
  • बेटी काे बचाने में मां खुद भी झुलसी, अस्पताल में भर्ती
  • बच्ची के पिता करते हैं दैनिक मजदूरी, हादसे के समय नहीं थे घर में

बेजुबान मां और 2 साल की मासूम बेटी। घर में आग लगने पर दाेनाें उसकी चपेट में आ गए। मां बुरी तरह झुलस गई, बेजुबान हाेने की वजह से चाहकर भी शाेर नहीं मचा सकी और उसके सामने ही बच्ची जिंदा जल गई। मां काे एसएनएमएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर है। हादसा शनिवार काे बरवाअड्डा थाना क्षेत्र की मरिचो पंचायत के बनतोड़ गांव में हुआ। परमेश्वर टुडू की पत्नी छाेटकी देवी अपने घर में लकड़ी के चूल्हे पर खाना पका रही थीं। उसी बीच चूल्हे से चिनगारी निकली और पास में ही रखे पुआल तक पहुंच गई।

देखते-देखते पूरे घर में आग फैल गई। छाेटकी देवी ने बेटी सुनीता काे बचाने की काेशिश की, इस काेशिश में झुलस भी गईं, लेकिन बच्ची काे नहीं बचा सकीं। दैनिक मजदूरी करनेवाले परमेश्वर टुडू हादसे के समय घर पर नहीं थे। जब तक उन्हें इसकी खबर मिलती, उसके पहले ही उनकी दुनिया तहस-नहस हाे चुकी थी। घर से आग की लपटें उठतीं देखकर पड़ाेस के लाेग दाैड़े और आग बुझाने की काेशिशाें में जुट गए। जब तक आग बुझती, लगभग पूरा घर जल चुका था। बच्ची की माैत हाे चुकी थी। मुखिया नारायण मुर्मू, भाजपा नेता धर्मजीत और अन्य ग्रामीणाें ने बुरी तरह से झुलस चुकीं छोटकी देवी को एसएनएमएमसीएच में भर्ती कराया।

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