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दो दिवसीय धनतेरस, पहला दिन बरसा धन:315 करोड़ से अधिक का कारोबार ऑटोमोबाइल में 17% ग्रोथ, आज भी शुभ खरीदारी

धनबाद5 घंटे पहले
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धनतेरस के पहले दिन गुरुवार कोे बाजार गुलजार रहा। शुक्रवार को भी धनतेरस मनाई जाएगी। गुरुवार को शुभ मुहूर्त पर आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, होम अपलायंसेज से लेकर झाड़ू और मिठाई तक की खरीदारी हुई। सुबह में दुकान और ऑटो शो- रूम खुलते ही कार, बाइक और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की डिलीवरी शुरू हो गई। दोपहर बाद इलेक्ट्रॉनिक आइटम की खरीदारी ने जोर पकड़ा। शाम होते - होते आभूषण की दुकानाें पर ग्राहकाें की भीड़ लग गई।

धनतेरस पर सोने और चांदी के सिक्के के साथ झाड़ू की सबसे अधिक डिमांड रही। यहीं हाल बर्तन दुकानों का भी रहा। गणेश-लक्ष्मी की प्रतिमा के साथ पूजन सामग्री की भी अच्छी बिक्री हुई। विभिन्न सेक्टरों के कारोबारियों की माने तो धनबाद में धनतेरस के पहले दिन करीब 315 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ। हालांकि, यह पिछले साल के मुकाबले थाेड़ा कम रहा। काराेबारियाें का कहना है कि काेराेना के कारण कहीं व्यापक तैयारी नहीं थी ताे कहीं मांग के अनुसार स्टाॅक नहीं था।

रियल इस्टेट में पिछले धनतेरस की तुलना में 20% ग्रोथ

सोना-चांदी कारोबार:सोने-चांदी के आभूषण के साथ-साथ सिक्के की मांग अधिक रही। सर्राफा कारोबार 100 से 110 करोड़ के आस पास रहा। पिछले साल की अपेक्षा सोने व चांदी की बिक्री में कमी रही। पिछले साल के 200 किलो की तुलना में 150 किलाे साेना बिकने का अनुमान है। पिछले साल एक ताेला के चांदी का सिक्का 950 में बिका था, इस वर्ष एक किलो चांदी का सिक्का 1050 रुपए बिका।

रियल इस्टेट: रियल इस्टेट काराेबार भी चमका। क्रेडाई के अध्यक्ष अमरेश सिंह व बिल्डर्स एसाेसिएशन की मानें ताे प्लाॅट, फ्लैट की इंक्वायरी आठ महीनाें में पहली बार 500 से अधिक आई। 300 से अधिक फ्लैटाें की बुकिंग कराई गई। एक फ्लैट की औसत कीमत 25 लाख रुपए के हिसाब से 75 कराेड़ रुपए का काराेबार हुआ। अपने आशियाना के प्रति मध्यम वर्गीय परिवार अधिक सजग दिखा।

ऑटोमोबाइल सेक्टर: धनतेरस पर 4000 से अधिक दो पहिया ताे 1150 के करीब चार पहिया वाहनों की बुकिंग हुई है। कई गाड़ियों की डिलीवरी गुरुवार को हो गई, जबकि कई गाड़ियों की डिलीवरी शुक्रवार को होगी। 100 के करीब बड़े वाहनों की भी बिक्री हुई है। कई माॅडल की कारें जैसे स्विफ्ट, डिजायर, ब्रेजा, स्कार्पियाे, किया के कई माॅडल की कार, क्रेटा, इनाेवा काराें के स्टाॅक नहीं रहने के कारण ग्राहकाें काे तीन-चार महीने की डिलीवरी पीरियड मिला।

इलेक्ट्राॅनिक्स बाजार: त्याेहार पर बाजार में इलेक्ट्रानिक्स उत्पाद और हाेम अप्लायंसेज की भी अच्छी खरीदारी हुई। टीवी, फ्रीज, वाशिंग मशीन, माइक्राेवेव ओवन, वाटर प्यूरीफायर की मांग अधिक रही। काेराेनाकाल में ऑनलाइन क्लासेज के कारण कंप्यूटर, लैपटाॅप, माेबाइल फाेन, टैबलेट की डिमांड रही। वहीं, हाेम अप्लायंसेज की भी अच्छी-खासी डिमांड रही। गुरुवार व शुक्रवार काे कुल 50 से 55 कराेड़ रुपए के काराेबार का अनुमान है।

किस सेक्टर में कितने का कारोबार

ज्वेलरी: 100-110 करोड़ रुपए।

ऑटोमोबाइल: 90-100 करोड़ रियल।

इस्टेट : 70-75 कराेड़।

इलेक्ट्रॉनिक्स व हाेम अप्लायंसेज : 50-55 करोड़ रुपए।

फर्नीचर: 7-8 करोड़ रुपए।

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