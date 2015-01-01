पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

पेंशन फंड काे मजबूत बनाने का प्रयास:सीएमपीएफओ को काेयले पर प्रति टन 10 रुपए सेस देगी काेल इंडिया

धनबाद4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

काेल कर्मियाें के पेंशन फंड काे मजबूत बनाने के लिए काेल इंडिया काेयले पर प्रतिटन 10 रुपए सीएमपीएफओ देने पर जारी हाे गया है। इस संबंध में काेल इंडिया बाेर्ड की हुई बैठक में पेश प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। काेयल इंडिया के इस निर्णय से सीएमपीएफओ के पेंशन फंड में लगभग 600 कराेड़ रुपए प्रति वर्ष जमा हाेंगे। फंड की कमी के कारण पेंशन आदि के भुगतान में हाेने वाली दिक्कताें से सीएमपीएफ काे छुटकारा मिलने की उम्मीद है।

काेल माइंस प्राेविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन ट्रस्टी बाेर्ड के अध्यक्ष काेयला सचिव की अध्यक्षता में पिछने दिनाें हुई बैठक में श्रम संगठनों के प्रतिनिधियाें और ट्रस्टी बाेर्ड के सदस्याें ने काेयला पर प्रति टन 10 रुपया सेस के रूप में काेल इंडिया से भुगतान करने का प्रस्ताव पारित कर काेल इंडिया काे भेजा था, जाे लंबित था। इस संबंध में सीएमपीएफ के आयुक्त अनिमेष भाारती ने काेयला सचिव और काेल इंडिया चेयरमैन काे पत्र लिखकर राशि के भुगतान से सबंधित निर्णय लेने का आग्रह किया था। आयुक्त के आग्रह पर चेयरमैन ने जल्द ही निर्णय लेने का आश्वासन दिया था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंट्रेनिंग के वक्त चोट लगी तो फाइटर पायलट नहीं बन सके, IIM से MBA के बाद जॉब कर रहे - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें