पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

आदेश:दुमका में कांग्रेस नेत्री की गोली मारकर हत्या, आज बंद का आह्वान, मुख्यमंत्री ने डीसी को कार्रवाई का आदेश दिया

दुमका31 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
  • आरोपी और मृतका की घर में ही बक्से की दुकान हैं

शहर के व्यस्ततम इलाके नगर थाना क्षेत्र के मेन रोड में मारवाड़ी चौक के पास शनिवार दोपहर कांग्रेस नेत्री पुष्पा हिम्मतसिंह (45) काे उनके ही भतीजे राॅकी ने गोली मार दी। दुमका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला को मृत घोषित कर दिया गया। आरोपी और मृतका की घर में ही बक्से की दुकान हैं।

घटना का कारण पारिवारिक विवाद है। हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने पुलिस को शव नहीं सौंपा और मेडिकल कॉलेज में ही धरना पर बैठ गए। दुमका चैंबर और कांग्रेस ने रविवार को बाजार बंद का आह्वान किया है। इधर, सीएम ने दुमका डीसी को कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें