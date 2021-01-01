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समाधान:कांग्रेेस कैंप लगाकर जमीन से जुड़ी समस्याओं का समाधान कराएगी

धनबादएक घंटा पहले
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  • सभी अंचल मुख्यालय में प्रखंड/नगर अध्यक्ष/कार्यकारी अध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्रों में प्रखंड सह अंचल सहायता केंद्र लगाएंगे

धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक रविवार काे हाउसिंग काॅलाेनी कार्यालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने की। कार्यक्रम में पर्यवेक्षक अजय कुमार सिन्हा भी माैजूद थे। जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस की ओर से लोगों की जमीन से संबंधित समस्याओं काे लेकर शिविर लगाया जाएगा। इसके लिए जिले के सभी अंचल मुख्यालय में प्रखंड/नगर अध्यक्ष/कार्यकारी अध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्रों में प्रखंड सह अंचल सहायता केंद्र लगाएंगे।

जमीन से संबंधित समस्याओं का आवेदन प्राप्त कर संबंधित अंचलाधिकारी को सूची देकर समाधान व निराकरण कराया जाएगा। जिला के सभी अंचल मुख्यालय में निरंतर अगले आदेश तक प्रत्येक सप्ताह मंगलवार व शुक्रवार को कैंप लगाए जाएंगे। माैके पर कार्यकारी अध्यक्ष रवींद्र वर्मा, मदन महतो, शमशेर आलम, राजेश्वर यादव, मंटू दास,मनोज यादव, रमेश जिंदल, अनवर शमीम, कुमार अभिरव, राजू दास, हरेंदर शाही, मुकेश कुमार सिंह, पप्पु कुमार तिवारी, अवधेश पासवान, इम्तियाज अली, मनोज कुमार हाडी, रमण मिश्रा, डीएन यादव, राकेश गुप्ता, मधुसुदन चौधरी, जावेद रजा, रमेश राय, अरविंद सैनी, अखिलेश चौधरी, रविरंजन आदि माैजूद थे।

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