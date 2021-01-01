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मांग पत्र:ट्रेड लाइसेंस बनवाने में हाेल्डिंग टैक्स की अनिवार्यता समाप्त करे निगम, समस्या के समाधान का नगर आयुक्त ने दिया आश्वासन

धनबाद3 घंटे पहले
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  • नगर आयुक्त से काराेबारियाें काे यूजर चार्ज से मुक्त रखने की भी मांग की गई
  • होल्डिंग टैक्स की बाध्यता समाप्त करने की मांग, नगर आयुक्त से मिला जिला चैंबर, कहा-

ट्रेड लाइसेंस बनवाने में हाेल्डिंग टैक्स की अनिवार्यता समाप्त करने समेत अन्य मुद्दे काे लेकर बुधवार काे धनबाद जिला चैंबर ऑफ काॅमर्स के अध्यक्ष चेतन गाेयनका के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार से मिला और उन्हें मांग पत्र साैंपा। चेतन गाेयनका व महासचिव अजय नारायण लाल ने बताया कि ट्रेड लाइसेंस के साथ हाेल्डिंग टैक्स काे अनिवार्य किए जाने से दुकानदाराें काे परेशानी हाे रही है।

हाेल्डिंग टैक्स के कारण कई दुकानदार अपने लाइसेंस का नवीकरण नहीं करा पा रहे हैं। ऊपर से उन्हें विलंब शुल्क देना पड़ रहा। हाेल्डिंग टैक्स की बाध्यता काे समाप्त करने की मांग की गई है। नगर आयुक्त से काराेबारियाें काे यूजर चार्ज से मुक्त रखने की भी मांग की गई। बताया कि काॅमर्शियल एरिया के लिए एक नंबर जारी करने की भी अपील की गई, जिस पर काराेबारी सफाई संबंधी शिकायत दर्ज करा सकें। नगर आयुक्त के साथ वार्ता के दाैरान फुसबंगला एवं सिंदरी चैंबर की समस्या को भी रखा गया।

समस्या के समाधान का नगर आयुक्त ने दिया आश्वासन

जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष चेतन गाेयनका ने बताया कि नगर आयुक्त ने सभी मांगाें पर गंभीरतापूर्व विचार करने का आश्वासन दिया। उन्हाेंने कहा कि यूजर चार्ज और ट्रेड लाइसेंस में हाेल्डिंग टैक्स की बाध्यत काे और सरल बनाया जाएगा। ट्रेड लाइसेंस के लिए सभी चैंबर में कैंप लगाए जाएंगे। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व अध्यक्ष राजेश गुप्ता, शिवाशिष पांडेय, विनाेद गुप्ता, मनाेरंजन सिंह, श्रीकांत साैंडिक, घनश्याम नारनाेली, सचिन गुप्ता, काली प्रसाद, दिनेश मंडल माैजूद थे।

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