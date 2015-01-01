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कार्रवाई:निगम ने की नर्सिंग होम पर कार्रवाई, मेडिकल वेस्ट डस्टबिन में फेंकने पर प्रगति पर लगा 20 हजार जुर्माना

धनबादएक घंटा पहले
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  • सुपरवाइजर ने तत्काल इसकी सूचना फूड इंस्पेक्टर अनिल कुमार काे दी

डस्टबिन में बायाे मेडिकल वेस्ट फेंकने के अाराेप में नगर निगम ने सरायढेला स्थित प्रगति नर्सिंग हाेम पर 20 हजार रुपया जुर्माना लगाया है। नर्सिंग हाेम पर जुर्माना लगाए जाने की पुष्टि नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने की है। निगम ने बताया कि शनिवार काे सफाई के दाैरान वार्ड सुपरवाइजर की नजर नर्सिंग हाेम के समीप सड़क किनारे रखे डस्टबिन पर पड़ी। डस्टबिन के बाहर ग्लव्स, सिरिंज व रुई पड़ी फेंकी हुई थी। सुपरवाइजर ने तत्काल इसकी सूचना फूड इंस्पेक्टर अनिल कुमार काे दी।

सूचना मिलते ही अनिल कुमार वहां पहुंचे और जांच शुरू की। पता चला की नर्सिंग हाेम से ही हर दिन बायाे मेडिकल वेस्ट इस डस्टबिन में फेंका जाता है। फूड इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि नर्सिंग हाेम के स्टाफ ने डस्टबिन में कचरा फेंकने की बात स्वीकार की। नर्सिंग होम को बताया गया कि निगम के डस्टबिन में केवल समान्य कचरा ही डालना है। काेराेना महामारी के समय में खुले में बयाे मेडिकल वेस्ट फेंकना खतरनाक है। निगम ने उक्त नर्सिंग हाेम पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया और भविष्य में ऐसा न करने की हिदायत दी।

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