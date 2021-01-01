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मांग:पीजीटी शिक्षकाें को समय से वेतन भुगतान की मांग

धनबादएक घंटा पहले
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  • संघ के अध्यक्ष सुजीत कुमार ने कहा कि वर्ष 2018 में नियुक्त पीजीटी शिक्षकाें काे समय पर वेतन मिलना चाहिए

झारखंड प्लस टू शिक्षक संघ की धनबाद जिला इकाई की बैठक रविवार काे प्रांतीय संयुक्त सचिव रामविलास पासवान की अध्यक्षता में हुई। 12वीं के बच्चों का रिजल्ट कैसे बेहतर हाे, इस पर बैठक में चर्चा हुई। संघ के अध्यक्ष सुजीत कुमार ने कहा कि वर्ष 2018 में नियुक्त पीजीटी शिक्षकाें काे समय पर वेतन मिलना चाहिए।

वेतन योजना मद से गैर योजना मद में हाेना चाहिए। साथ ही, उनकी सेवा संपुष्टि भी जल्द हाेनी चाहिए। उत्क्रमित प्लस टू उवि पाथरडीह में शिक्षकों की बहाली की मांग की गई। बैठक में सचिव नीरज कुमार, मिलन कुमार प्रजापति, अरविंद, अपर्णा, माधुरी, चांद रजत, अमरजीत, बिपिन, वीरेंद्र, केदारनाथ आदि माैजूद थे।

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