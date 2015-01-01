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गड़बड़ी की आशंका:रैमकी कंपनी की 62 फीसदी बिल कटौती के मामले की जांच के लिए आज आएगी विभागीय टीम

धनबाद4 घंटे पहले
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डाेर टू डाेर कचरा कलेक्शन का काम कर रही रैमकी कंपनी के बिल कटाैती के मामले की जांच शुरू हाे गई है। इस मामले की जांच के लिए शुक्रवार काे नगर विकास विभाग की पांच सदस्यीय टीम संयुक्त सचिव मनाेहर मरांडी के नेतृत्व में धनबाद आ रही है। टीम रैमकी के बिल और उसकी कटाैती से संबंधित सभी कागजात की जांच करेगी।

रैमकी कंपनी के बिल कटाैती का यह मामला पूर्व नगर आयुक्त चंद्रमाेहन कश्यप के कार्यकाल का है। उनके रहते ही नगर विकास विभाग के सचिव विनय कुमार चाैबे ने इस मामले की जांच के लिए टीम गठित की थी। इस साल जुलाई माह में विभागीय सचिव ने जांच टीम गठित की थी।

रैमकी कंपनी की निगम ने 62 फीसदी बिल की थी कटाैती

रैमकी कंपनी द्वारा दिए गए बिल मेंं निगम ने 62 फीसदी की कटाैती की थी। निगम के अफसराें की मानें ताे कंपनी ने पिछले साल जुलाई से दिसंबर और इस साल जनवरी एवं फरवरी का कुल 2 कराेड़ 70 लाख रुपए का बिल दिया गया था। इसी बिल में से निगम ने 62 फीसदी राशि की कटाैती की थी।

2 कराेड़ 70 लाख रुपए के एवज में कंपनी काे मात्र 96 लाख रुपए का ही भुगतान किया गया। अफसराें ने बताया कि यह मामला विभागीय सचिव के पास भी पहुंचा था और रैमकी कंपनी ने बिल कटाैती काे गलत बताया था।

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