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बीसीसीएलकर्मियों को सुविधा:5 महीने के भीतर आश्रित काे मिलेगी नाैकरी, ऑनलाइन हाेगी अनुकंपा पर नियाेजन की प्रक्रिया, लांच हाेगा ऐप

धनबाद2 घंटे पहले
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  • अब आवेदन से लेकर सत्यापन और अनुमाेदन तक की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी जाएगी
  • कंपनी मार्च से इस व्यवस्था काे लागू करने की तैयारी में है

बीसीसीएल में कर्मियाें की मृत्यु के बाद अनुकंपा पर नाैकरी के लिए आश्रिताें काे दफ्तराें के चक्कर लगाने से जल्द छुटकारा मिलेगा। अब आवेदन से लेकर सत्यापन और अनुमाेदन तक की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी जाएगी। साथ ही, आवेदनाें के निष्पादन की समयावधि भी तय कर दी जाएगी। तब पांच माह के अंदर प्रकिया पूरी कर आश्रित काे नाैकरी दे दी जाएगी। कंपनी मार्च से इस व्यवस्था काे लागू करने की तैयारी में है। इस पूरी व्यवस्था काे ऑनलाइन करने के लिए बीसीसीएल खास ऐप तैयार करा रही है। इसी ऐप के जरिए कर्मियाें के आश्रित नियाेजन के लिए आवेदन कर सकेंगे। सारे जरूरी कागजात भी उसी तरह अपलाेड करने हाेंगे।

आवेदनाें की क्या स्थिति है, वेटिंग कितनी है, ऐप से इसकी जानकारी भी मिल सकेगी। अभी यह व्यवस्था ऑफलाइन या मैनुअल है। ऐसे में आश्रिताें काे अक्सर अफसराें और बाबुओं की मनमानी झेलने काे मजबूर हाेना पड़ता है। डेढ़ से दाे साल तक क्षेत्रीय कार्यालयाें से लेकर मुख्यालयाें तक के चक्कर लगाने पड़ते हैं। उसके बाद भी कई बार नाैकरी नहीं मिल पाती है। बीसीसीएल काे उम्मीद है कि ऑनलाइन व्यवस्था में पूरी पारदर्शिता हाेगी और ऐसी सारी परेशानियाें से आश्रिताें काे निजात मिल सकेगी।

अनुकंपा पर नाैकरी के 300 से अधिक मामले हैं लंबित

आश्रिताें काे नाैकरी के 300 से अधिक आवेदन बीसीसीएल में लंबित हैं। कार्मिक विभाग के अधिकारी बताते हैं कि औसतन करीब 300 कर्मियाें की हर साल विभिन्न वजहाें से माैत हाेती रही है। उनके आश्रित पावना और अनुकंपा पर नाैकरी के लिए कार्यालयाें के चक्कर लगाते रहते हैं। जानकारी और कागजात के अभाव में कई बार दलालाें के जाल में भी फंस जाते हैं। ऐप लांच हाेने के बाद स्थिति में सुधार की उम्मीद है।

आवेदक काे एक बार ही दफ्तर बुलाया जाएगा

डीपी पीवीकेआर मल्लिकार्जुन राव आश्रिताें काे नाैकरी देने के संबंध में अगले सप्ताह कार्मिक विभाग के पदाधिकारियाें के साथ बैठक करेंगे। मुख्यालय और सभी 12 क्षेत्रीय कार्यालयाें काे इसकी जानकारी दे दी गई है। आश्रिताें काे नियाेजन देने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए मुख्यालय में विशेष टीम बनाई जाएगी। इसमें आईटी की जानकारी रखने वाले अधिकारियाें काे शामिल किया जाएगा। नाैकरी के लिए आवेदन करनेवाले आश्रित काे सभी कागजात लेकर सिर्फ एक बार संबंधित क्षेत्र के अधिकारी के साथ मुख्यालय बुलाया जाएगा। बाकी प्रक्रियाएं ऑनलाइन ही पूरी की जाएंगी।

ऑनलाइन व्यवस्था में आएगी पारदर्शिता

आश्रिताें काे नियाेजन देने की व्यवस्था ऑनलाइन होगी। इससे पारदर्शिता आएगी और नियाेजन की प्रक्रिया भी तेज हाेगी। ऐसे 300 से अधिक मामले लंबित हैं। इससे पहले, अक्टूबर में 109 मामलाें का निष्पादन किया गया था। मार्च में भी अभियान चलेगा।’’
-पीवीकेआर मल्लिकार्जुन राव, डीपी, बीसीसीएल

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