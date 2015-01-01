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रेलवे:कल से चलेगी धनबाद-गया इंटरसिटी एक्स. गंगा-दामाेदर एक्स. में टिकट की बुकिंग शुरू, ट्रेन के ठहराव में काेई बदलाव नहीं हुआ

धनबादएक घंटा पहले
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  • इंटरसिटी अपने पूर्व निर्धारित समय पर पहले की तरह निर्धारित स्टेशनाें पर रुकते हुए गया पहुंचेगी

धनबाद से गया के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस साेमवार से चलेगी। रेलवे की ओर से इंटरसिटी का परिचालन शुरू करने काे लेकर शनिवार काे अधिसूचना जारी की गई। यह स्पेशल ट्रेन बन कर चलेगी। धनबाद से सुबह 6 बजे खुलकर 10:05 बजे गया पहुंचेगी। गया से शाम 5:35 बजे खुलेगी और रात 9:45 बजे धनबाद पहुंचेगी। ट्रेन के ठहराव में काेई बदलाव नहीं किया गया है। इंटरसिटी अपने पूर्व निर्धारित समय पर पहले की तरह निर्धारित स्टेशनाें पर रुकते हुए गया पहुंचेगी। इसके अलावे गया-किउल के बीच चलने वाली गया किउल मेमू ट्रेन भी साेमवार से पूर्व के तरह चलेगी।

धनबाद होकर 11 को सीतामढ़ी जाएगी दिवाली स्पेशल

उत्तर बिहार के यात्रियाें के लिए 10 नवंबर से एक और ट्रेन चलेगी। सिकंदराबाद से सीतामढ़ी के लिए 10 नवंबर को दिवाली स्पेशल ट्रेन चलाने का रेलवे ने ऐलान किया है। यह ट्रेन रांची, बोकारो और धनबाद होकर चलेगी। दीवाली स्पेशल 10 नवंबर की रात सिकंदराबाद से खुलकर शाम 6 बजे रांची, रात 7:55 बजे बाेकाराे, 9 बजे धनबाद तथा 12 की सुबह 6:45 बजे सीतामढ़ी पहुंचेगी।

गंगा-दामोदर में टिकट बुकिंग शुरू

10 नवंबर से शुरू हाे रही गंगा दामाेदर एक्सप्रेस के लिए शनिवार से टिकट की बुकिंग शुरू हाे गई। टिकट बुकिंग कराने के लिए लाेग सुबह आठ बजे से ही रिजर्वेशन ऑफिस पहुंचकर टिकट बुक करने की मांग करने लगे, लेकिन कंप्यूटर में डाटा फिड नहीं हाेने के कारण लाेेगाें काे दाे बजे तक इंतजार करना पड़ा।

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