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पुनर्गठन:झारखंड हाेमगार्ड वेलफेयर एसाेसिएशन की धनबाद इकाई पुनर्गठित, अविनाश अध्यक्ष

धनबादएक घंटा पहले
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  • रवि मुखर्जी ने कहा कि पुरानी कमेटी का कार्यकाल पूरा हो चुका था
  • ऐसे में एसोसिएशन को जिला में नई कमेटी की जरूरत थी

झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक रविवार काे रणधीर वर्मा स्टेडियम राेड स्थित राजेंद्र पार्क में हुई। अध्यक्षता संघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी ने की। बैठक में एसाेसिएशन के नई कमेटी का गठन किया गया। सर्वसम्मति से अविनाश दास को जिलाध्यक्ष चुना गया। साथ ही, छाया बाउरी को कार्यकारी अध्यक्ष, शहजाद खान काे उपाध्यक्ष, सुधीर कुमार काे सचिव, अनिल कुमार काे उप सचिव, विमलेश कुमार काे संगठन सचिव, आदित्य कुमार काे कोषाध्यक्ष, संजय ठाकुर काे प्रवक्ता, अशोक कुमार चौधरी काे कार्यालय सचिव और समल नाथ काे संगठन सचिव बनाया गया।

रवि मुखर्जी ने कहा कि पुरानी कमेटी का कार्यकाल पूरा हो चुका था। पूर्व जिलाध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद को संगठन विरोधी गतिविधियाें के लिए निष्काषित किया जा चुका है। ऐसे में एसोसिएशन को जिला में नई कमेटी की जरूरत थी। अन्य पदाधिकारियों और सदस्यों से चर्चा के बाद नियमाें के तहत कमेटी का गठन किया गया है।

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