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अतिक्रमण हटाया:डायमंड क्रॉसिंग रेलवे कॉलोनी से हटा कब्जा अब यहां बनेगी स्टेशन को जोड़ने वाली सड़क

धनबाद27 मिनट पहले
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डायमंड क्रॉसिंग रेलवे कॉलोनी में अवैध निर्माण को जेसीबी के जरिए तोड़ दिया गया।
  • विरोध व हंगामे के बीच झुग्गी-झोपड़ियों को किया गया ध्वस्त, रेलवे क्वार्टरों के कब्जाधारियों को नोटिस जारी

रेलवे की ओर से गुरुवार काे भी डायमंड क्राॅसिंग स्थित रेलवे काॅलाेनी में अतिक्रमण हटाया गया। इस दाैरान रेलवे की जमीन का अतिक्रमण कर बनाए गए 10 से अधिक झुग्गी-झाेपड़ियाें व दुकानाें काे ताेड़ा गया। अतिक्रमण हटाने पहुंची रेलवे की टीम काे भारी विराेध का भी करना पड़ा।

विभिन्न राजनीतिक दल के कुछ नेता जमा हाेकर विराेध करते हुए काम राेकने की काेशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। टीम में शामिल अधिकारियाें ने अपने वरीय अधिकारियाें से मोबाइल पर बात करने के बाद विराेध के बीच झुग्गी-झाेपड़ियाें काे ध्वस्त किया। रेलवे के क्वार्टराें में कब्जा जमा कर रहे रहे परिवाराें काे नाेटिस देते हुए पांच दिनाें के अंदर क्वार्टर खाली करने का आदेश दिया गया है। पांच दिनाें में अगर आवास खाली नहीं किया गया ताे जबरन आवास काे खाली कराया जाएगा। डीआरएम आशीष बंसल के निर्देश पर धनबाद रेल मंडल के धनबाद समेत सभी जगहाें में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए मंगलवार से ही अभियान शुरू किया गया है। गुरुवार काे इस्टेट विभाग के अधिकारी आरपीएफ के साथ डायमंड क्राॅसिंग काॅलाेनी पहुंचे और बुलडाेजर लगा कर अवैध निर्माण काे तुड़वाया। रेलवे के अधिकारियाें ने बताया कि अतिक्रमण हटाने का अभियान अागे भी जारी रहेगा।

वासेपुर से भूली मोड़ होकर डायमंड क्रॉसिंग के रास्ते बनेगा नया एप्रोच रोड
वासेपुर से भूली माेड़ हाेकर डाउमंड क्रॉसिंग के रास्ते स्टेशन के साउथ साइड तक नया एप्राेच राेड बनेगा। एप्राेच राेड डीएवी पुराना बाजार से हाेकर साउथ साइड तक बन चुकी सड़क से रेलवे लाइन के नॉर्थ साइड में अंडरपास से जुड़कर स्टेशन तक पहुंचेगा। इससे वासेपुर, भूली माेड़ समेत साउथ साइड में रह रही बड़ी अाबादी काे लाभ हाेगा। स्टेशन के साउथ साइड काे विकसित करने की याेजना के तहत रेलवे इसी याेजना के तहत डायमंड क्रासिंग स्थिति रेलवे कॉलाेनी और उसके आसपास रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटा रही है।

झरिया पुल से पुराना बाजार रेलवे फाटक तक एप्रोच रोड लगभग तैयार
रेलवे दाे कराेड़ रुपए की लागत से एप्राेच राेड और 16 कराेड़ रुपए की लागत से डबल लेन का अंडरपास का निर्माण कर रही है। झरिया पुल से लेकर पुराना बाजार रेलवे फाटक तक एप्राेच राेड का निर्माण लगभग पूरा हाे चुका है। अंडरपास का निर्माण कार्य जारी है। अंडरपास का काम अप्रैल तक पूरा हाेना है। इससे वासेपुर, भूली नया बाजार अादि क्षेत्राें में रहने वाले लाेगाें काे स्टेशन पहुंचने में आसानी हाेगी।

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