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  • District Elementary Education Committee Meeting Will Be Decided Tomorrow On Recognition Of 25 Private Schools, Scrutiny Process Completed By DEO Office

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निर्णय:जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की बैठक कल 25 निजी स्कूलाें की मान्यता पर होगा निर्णय, डीईओ कार्यालय की ओर से स्क्रूटनी की प्रक्रिया पूरी

धनबाद3 घंटे पहले
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फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो
  • उक्त विद्यालयों को मान्यता देने का प्रस्ताव प्रारंभिक शिक्षा समिति की बैठक में रखी जाएगी
  • मिति की मंजूरी मिलने के बाद उक्त विद्यालयों को मान्यता दे दी जाएगी

जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की बैठक 5 फरवरी को हाेगी। बैठक में जिले के 25 निजी विद्यालयों की मान्यता पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उपायुक्त उमाशंकर सिंह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक के लिए जिला शिक्षा विभाग की ओर से प्रस्तावित एजेंडाें काे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय की ओर से बुधवार को स्क्रूटनी की प्रक्रिया पूरी करते हुए मान्यता की शर्तों काे पूरा करने वाले 25 विद्यालयों की सूची तैयार की गई। उक्त विद्यालयों को मान्यता देने का प्रस्ताव प्रारंभिक शिक्षा समिति की बैठक में रखी जाएगी। समिति की मंजूरी मिलने के बाद उक्त विद्यालयों को मान्यता दे दी जाएगी।

जिले के 18 बड़े विद्यालयों की मान्यता में पेंच, मांगा जाएगा मार्गदर्शन

डीएसई इंद्रभूषण सिंह ने बताया कि जिले के 18 विद्यालय ऐसे हैं, जिन्हें वर्तमान प्रावधान के अनुरूप मान्यता नहीं दी जा सकती है। इन विद्यालयों की सूची में वैसे विद्यालय शामिल हैं, जिनका संचालन बीसीसीएल, ईसीएल समेत अन्य किसी सार्वजनिक संस्थाओं की जमीन पर संचालित है। विद्यालय संचालन के लिए स्वीकृत जमीन का एग्रीमेंट किया गया है। जबकि मान्यता के लिए संबंधित विद्यालय के नाम जमीन का सेल डीड अथवा लीज डीड का होना अनिवार्य है। जिला शिक्षा अधीक्षक ने बताया कि वे उक्त विद्यालयों के संबंध में विभाग से मार्गदर्शन मांगेंगे।

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