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499 साल बाद तीन ग्रहों का दुर्लभ संयोग:14 काे मनाया जाएगा दीपाें का महापर्व दीपावली, 15 नवंबर को गोवर्धन पूजा

धनबाद4 घंटे पहले
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  • आज मनाई जाएगी छोटी दिवाली

धतेरस के साथ ही पांच दिवसीय उत्सव गुुरुवार से शुरू हाे गया। पंचांग भेद हाेने की वजह से शुक्रवार को भी धनतेरस मनाई जाएगी। शुक्रवार शाम 5:59 बजे त्रयाेदशी तिथि समाप्त हाेने के बाद लाेग छोटी दीपावली यानी रूप चौदस मनाएंगे। शनिवार को दीपावली मनाई जाएगी। दीपावली की रात में मां काली की आराधना हाेगी। 15 को गोवर्धन पूजा व 16 को भैया दूज का त्याेहार मनाया जाएगा।

तंत्र पूजा के लिए दीपावली के पर्व को विशेष माना गया है। दिवाली पर गुरु ग्रह अपने स्वराशि धनु व शनि अपने स्वराशि मकर में रहेगा, जबकि शुक्र ग्रह कन्या राशि में रहेगा। दिवाली पर तीन ग्रहों का यह दुर्लभ संयोग 2020 से पहले 1521 में बना था। ऐसे में यह संयोग 499 साल बाद बन रहा है।

अमावस्या तिथि: 14 नवंबर दोपहर 2:17 बजे से शुरू

अमावस्या तिथि 14 नवंबर दोपहर 2:17 बजे से शुरू होगी व दूसरे दिन 15 नवंबर को सुबह 10:36 बजे तक रहेगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस दिन सूर्यास्त के बाद एक घड़ी अधिक तक अमावस्या तिथि रहे, उस दिन दिवाली होती है।

दीपावली पर बन रहा शनिवार का मंगलकारी योग

नवरात्र की स्थापना शनिवार को हुई थी। वहीं, इस साल दीपावली का त्याेहार भी शनिवार को मनाया जाएगा। यह एक बड़ा ही मंगलकारी योग है।

त्रयाेदशी शुक्रवार शाम 5:59 पर हाेगी समाप्त

त्रयोदशी तिथि 12 की रात 9:30 से शुरू होकर 13 को शाम 5:59 बजे तक रहेगी। 13 नवंबर को ही प्रदोष व्रत भी रहेगा। इस वजह से 13 को भी धनतेरस मनाई जाएगी।

14 को दाेपहर 2:18 बजे शुरू हाे रहा अमावस्या

इस बार अमावस्या तिथि 14 नवंबर दोपहर 2:18 बजे से शुरू होगी और दूसरे दिन 15 नवंबर को सुबह 10:37 बजे तक रहेगी। यही वजह है कि माता लक्ष्मी का पूजन 14 नवंबर शनिवार को होगा। धार्मिक मान्यता है कि जिस दिन सूर्यास्त के बाद एक घड़ी अधिक तक अमावस्या तिथि रहे उस दिन दिवाली होती है।

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