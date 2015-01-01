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दैनिक भास्कर द ग्रेट पूजा उत्सव शॉपिंग एक्सपीरिएंस:30 नवंबर तक उठाएं खरीदारी का आनंद, उत्सव में खरीदारी कर जीतें सोना-चांदी के साथ-साथ अन्य उपहार

धनबादएक घंटा पहले
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  • पूजा उत्सव से जुड़कर ऐसा दाेहरा फायदा उठाने का माैका आपके पास 30 नवंबर तक है

17 अक्टूबर से शुरू हुए दैनिक भास्कर के द ग्रेट पूजा उत्सव शाॅपिंग एक्सपीरिएंस का रंग खूब जम रहा है। शहर के लाेग इस उत्सव से जुड़े प्रतिष्ठानाें में त्याहाराें की खरीदारी करने पहुंच रहे हैं और अपनी पसंद तथा जरूरत की चीजें घर ले जा रहे हैं।

वे साथ ही उन प्रतिष्ठानाें में कैश डिस्काउंट, श्याेर गिफ्ट जैसे विभिन्न ऑफराें का लाभ उठा रहे हैं और कूपनाें के जरिए साेना-चांदी समेत कई तरह के उपहार जीतने का अवसर भी पा रहे हैं। यही नहीं, पूजा उत्सव में लकी ड्राॅ के जरिए उपहार मिलने भी शुरू हाे गए हैं। पूजा उत्सव से जुड़कर ऐसा दाेहरा फायदा उठाने का माैका आपके पास 30 नवंबर तक है।

कूपनों के लकी ड्रॉ से आप पाएंगे आकर्षक उपहार

दैनिक भास्कर द ग्रेट पूजा उत्सव शाॅपिंग एक्सपीरिएंस से जुड़े प्रतिष्ठानों में खरीदारी पर आपको मिलेगा लकी कूपन। नाम, मोबाइल नंबर आदि लिख ड्रॉप बॉक्स में डाल दें। लकी ड्रॉ के जरिए उन कूपनाें में से भाग्यशाली विजेता चुने जाएंगे। एलईडी टीवी, फ्रिज, वाॅशिंग मशीन, माइक्रोवेब ओवन, कूलर, आरओ, गैसस्टोव, मिक्सर ग्रांइडर, इंडक्शन कूकटॉप जैसे उपहार दैनिक भास्कर की ओर से दिए जाएंगे।

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