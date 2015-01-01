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आईआईटी:जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा 6 और 7 मार्च काे संभावित

धनबाद4 घंटे पहले
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आईआईटी आईएसएम, धनबाद के जूनियर असिस्टेंट पद के लिए हाेने वाली जांच परीक्षा अब 6 और 7 मार्च 2020 काे हाे सकती है। रजिस्ट्रार प्रबाेध पांडेय ने नाेटिस जारी करते हुए कहा है कि पहले यह परीक्षा 5-6 दिसंबर 2020 काे निर्धारित थी। लेकिन, कुछ ही ट्रेन चलने के कारण अभ्यर्थियाें काे धनबाद पहुंचना मुश्किल हाे सकता है। इसलिए परीक्षा की संभावित तिथि अब 6-7 मार्च काे तय की गयी है। संबंधित जानकारी के लिए अभ्यर्थी संस्थान की वेबसाइट काे नियमित रूप से देखते रहें।

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