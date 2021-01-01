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ऋण माफी आवेदन:किसानों को नहीं लगाने होंगे बैंकों के चक्कर, ऋण माफी के लिए अब प्रज्ञा केंद्राें पर भी लिए जाएंगे आवेदन

धनबाद2 घंटे पहले
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फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो
  • 50 हजार तक का कर्ज हाेगा माफ, एनपीए एकाउंट वाले किसानाें काे नहीं मिलेगा लाभ
  • किसानाें काे राशन कार्ड, बैंक एकांउट, आधार कार्ड तथा लाेन संबंधित कागजात देने हाेंगे

किसान ऋण माफी याेजना लिए कृषकाें काे अब बैंकाें का चक्कर नहीं लगना पड़ेगा। किसान अब अपने आसपास के प्रज्ञा केंद्राें में भी ऋण माफी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अर्थात ऋण माफी याेजना के लिए अब किसानाें काे दाे ऑप्शन मिलेंगे। प्रज्ञा केंद्र के अलावे बैंक में भी कृषि ऋण माफी का आवेदन कर सकते हैं। सीएससी मैनेजर अंजर हुसैन का कहना है कि याेजना का लाभ किसानाें काे किस तरह देना है, इसकाे लेकर रांची स्कीपा में साेमवार काे कृषि विभाग के अधिकारियाें और सीएससी (कम्यूनिटी सर्विस सेंटर) के जिला मैनजराें काे ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रशिक्षण में ऋण माफी याेजना के संबंध में गाइडलाइन की भी जानकारी दी जाएगी।

जिला कृषि पदाधिकारी असीम रंजन एक्का का कहना है कि कृषक ऋण माफी याेजना के तहत 50 हजार रुपए तक की कर्ज माफी की याेजना है। यह लाभ उन्हीं किसानाें काे मिलेगा, जिन्हाेंने 31 मार्च 2020 तक लाेन चुकता नहीं कर पाए हैं तथा उनके बैंक एकाउंट का केवाईसी है। अर्थात जिन किसानाें ने स्टाॅलमेंट पर कुछ लाेन चुकाया है और किसी कारण से अन्य लाेन नहीं दे पाए हैं, उन्हीं काे ऋण माफी का लाभ मिलेगा। जिन किसानाें का बैंक एकाउंट एनपीए (नन फाॅरमेंस एकाउंट ) है, अर्थात एक स्टाॅलमेंट भी नहीं दिया है, उनकाे लाेन माफी का लाभ नहीं मिलेगा।

ये दस्तावेज देने होंगे

किसानाें काे राशन कार्ड, बैंक एकांउट, आधार कार्ड तथा लाेन संबंधित कागजात देने हाेंगे। कितनी किस्तें चुकाई हैं और कितनी बची हैं, उससे संबंधित सारे कागजात प्रज्ञा केंद्र या बैंक में जमा करने होंगे।

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