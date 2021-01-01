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कार्रवाई:मेमकाे माेड़ से युवती अगवा रात 1:30 बजे घर से बरामद, देर रात मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा; पुलिसिया जांच जारी

बरवाअड्डा2 घंटे पहले
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फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो
  • युवती का मुंह रुमाल से ढक कर जबरन गाड़ी में बैठाया
  • गाड़ी नंबर के आधार पर पुलिस ने मालिक व चालक को हिरासत में लिया

मेमको मोड़ के कुरमीडीह मोड़ जाने वाले हीरक बायपास राेड पर रविवार को कार सवार युवकों ने एक युवती का अपहरण कर लिया। घटना शाम करीब 6:30 बजे की है। बायपास रोड पर एक कार खड़ी थी। युवती मोबाइल से बात करते हुए जैसे ही कार के करीब से गुजरने लगी, कार में सवार युवक उस पर झपट पड़े। रुमाल से युवती का मुंह ढक कर उसे जबरन गाड़ी में बैठा लिया। लड़की की शोर सुनकर आसपास के लोगों ने कार को रोकना चाहा। पर कार तेजी से बिरसा मुंडा पार्क की ओर भाग गई। भागने के क्रम में लोगों ने गाड़ी का नंबर 1199 नोट कर लिया और मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने गाड़ी नंबर केआधार पर मामले की जांच शुरू की।

कुछ ही देर में पुलिस उस शख्स तक पहुंच गई, जिसके नाम पर कार थी। कार एक बिल्डर के नाम पर थी। पुलिस ने उक्त बिल्डर से संपर्क साधा तो उसने पुलिस को बताया कि उक्त कार उसने दो माह पहले मनईटांड़ के बबलू तिवारी को बेच दी है। पुलिस ने छापेमारी कर कार के वर्तमान मालिक व चालक को हिरासत में ले लिया। पांडरपाला निवासी चालक की निशानदेही पर पुलिस ने वासेपुर से कार बरामद कर ली। कार के चालक ने पुलिस को बताया कि घटना के समय कार में मालिक का भतीजा रॉकी और दो अन्य सवार थे। उसने युवती की अपहरण की बात स्वीकार की। चालक ने पुलिस को यह भी बताया कि अपह्रत युवती धैया प्रभातम माॅल के पीछे की रहने वाली और राॅकी की पूर्व परिचित है। इधर, रात 1:30 बजे मामले में नया मोड़ आया। अपहृत युवती को पुलिस ने उसके ही घर से बरामद किया। पुलिस का कहना है कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा दिख रहा है। लड़का व लड़की में किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ था। युवती से पुलिस पूछताछ कर रही है।

युवती के अगवा किए जाने की जानकारी मिली है। पुलिस ने कार काे बरामद कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।

-आर रामकुमार, सिटी एसपी

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