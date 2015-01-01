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बीबीएमकेयू:स्नातक सेमे. 6 के साइकोलाॅजी व फिजिक्स में मिले 1 से 5 नंबर, मूल्यांकन में अनदेखी का अाराेप लगा छात्रों ने किया प्रदर्शन

धनबादएक घंटा पहले
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  • मूल्यांकन के समय इस समस्या पर ध्यान दिया जाएगा

बीबीएमकेयू परीक्षा विभाग की ओर से जारी स्नातक सेमेस्टर 6 के रिजल्ट में अधिकांश छात्र-छात्राअाें काे 1 से 5 अंक तक मिले हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद विभिन्न काॅलेजाें के छात्र-छात्राओं ने विरोध शुरू कर दिया है। कतरास काॅलेज के छात्र-छात्राओं ने आराेप लगाते हुए कहा कि फिजिक्स के पेपर 13 कोर की परीक्षा में 2 घंटे की जगह 3 घंटे का प्रश्न पूछा गया था। परीक्षा के दाैरान छात्र-छात्राओं ने जब इसका विरोध किया तो विवि प्रशासन ने कहा कि प्रश्न पत्र के पैटर्न पर उनका भी ध्यान है। मूल्यांकन के समय इस समस्या पर ध्यान दिया जाएगा।

जबकि रिजल्ट जारी होने के बाद अधिकांश छात्रों को 1 से 5 अंक मिले हैं। छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक डाॅ सत्यजीत सिंह को पत्र लिखकर मूल्यांकन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की मांग की है। ताकि उनका एक वर्ष बर्बाद होने से बच जाए। इधर, सिंदरी काॅलेज के छात्र-छात्राओं ने कहा कि स्नातक सेमेस्टर 6 साइकोलाॅजी ऑनर्स पेपर 13 में अधिकांश छात्र-छात्राओं को 1 से 3 अंक मिले हैं। जबकि परीक्षा अच्छी गई थी।

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