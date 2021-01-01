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टीकाकरण:धनबाद के हेल्थ केयर वर्कर्स को नया टीका को-वैक्सीन का मिलेगा डोज, एसएनएमएमसीएच समेत 7 केंद्रों पर वैक्सीनेशन आज

धनबाद2 घंटे पहले
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फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो
  • इन सेंटरों पर हेल्थ केयर वर्कर्स को काेराेना की नई वैक्सीन कोवैक्सीन का डोज दिया जाए

एसएनएमएमसीएच, अशर्फी, एशियन जालान, पाटलिपुत्र नर्सिंग होम, रेलवे अस्पताल और सीएचसी सदर के वैक्सीनेशन सेंटर पर सोमवार से टीकाकरण शुरू होगा। डीआरसीएचओ डाॅ. विकास कुुमार राणा ने बताया कि मेडिकल काॅलेज व अस्पताल के लगभग एक हजार हेल्थ केेयर वर्कर्स काे टीका लगाया जाना है।

इन सेंटरों पर हेल्थ केयर वर्कर्स को काेराेना की नई वैक्सीन कोवैक्सीन का डोज दिया जाएगा। कोवैक्सीन का 150 वायल धनबाद को मिला है। बताते चलें कि अभी तक हेल्थ केयर वर्कर्स को कोबीशिल्ड नामक वैक्सीन का डोज दिया जा रहा है। सोमवार को अशर्फी, एशियन जालान, पाटलिपुत्र नर्सिंग होम, रेलवे अस्पताल, सीएचसी सदर में कोवैक्सीन का उपयोग किया जाएगा।

धनबाद में अबतक 1026 काे लगा कोरोना का टीका
पूरे देश केे साथ 16 जनवरी काे धनबाद के दाे केंद्र ताेपचांची और टुंंडी के दाे सेंटराें पर वैक्सीनेशन प्रारंभ हुुआ। इसके बाद सदर अस्पताल, झरिया, गाेविंदपुर, सेंट्रल अस्पताल में वैक्सीनेशन चल रहा है। इन सेंटराें पर प्रत्येक दिन 100 लाभुुकाेंं काे टीका लगाने का लक्ष्य था, लेेकिन 30 जनवरी तक 1026 यानी लगभग 61% लाभुक काे ही टीका लगाया जा सका है।

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