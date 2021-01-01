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बैठक:कोरोना काल में बेहतर काम करने वाले सम्मानित

तेतुलमारीएक घंटा पहले
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  • आने वाले दिनों में संस्था और बेहतर काम करेगा

स्वयंसेवी संस्था संकल्प एवं राजगंज भाजपा मंडल द्वारा तेतुलमारी में बैठक का आयोजन कर संस्था की उपलब्धि को बताया। संस्था द्वारा एक सादे समारोह का आयोजन कर कोरोना काल में बेहतर काम करने वालों को सम्मानित किया।

अजय सिंह ने संस्था के उद्देश्यों पर चर्चा करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में संस्था और बेहतर काम करेगा। मौके पर अजय कुमार सिंह, रमेश महतो, शिव प्रसाद वर्मा, आशुतोष पांडेय, सुरेन्द्र चौहान, पप्पू सिंह, दीपक महतो, अमर साहनी, सिकंदर चौहान Eदि थे।

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