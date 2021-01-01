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सड़क पर हाइवा का तांडव:हाइवा ने सीआईएसएफ इंस्पेक्टर की गाड़ी को 30 मीटर तक घसीटा, पुलिस गाड़ी को भी मारी टक्कर

लोयाबाद3 घंटे पहले
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  • धक्का मार एएसआई समेत 3 जवानों को किया घायल, चालक व मालिक पर केस
  • हाइवा के काेयला के अवैध काराेबार में शामिल हाेने का संदेह जताया जा रहा

लोयाबाद पंजाबी मोड़ के पास एक हाइवा के चालक ने पुलिस के जवानों व सीआईएसएफ के इंस्पेक्टर को रौंदने का प्रयास किया। घटना मंगलवार रात 1 बजे की है। एकड़ा सेंट्रल स्टाेल के पास ट्रक एवं हाइवा के कर्मी आपस मे झगड़ा कर रहे थे। माैके पर पहुंची पुलिस ने उनलोगों को डांट कर हटा दिया। कुछ देर में सभी हाइवा में सवार नजर आए। पुलिस को लगा कि उसमें एक व्यक्ति का गला दबाया जा रहा है। पुलिस ने जब हाइवा को रोकने का प्रयास किया तो वह नहीं रुका। पेट्राेलिंग पार्टी ने थाना काे इसकी सूचना दी। थाना के पास बेरिकेड्स लगाया गया, जिसे ताेड़ते हुए हाइवा भाग निकला।

सेंदरा के पास सीआईएसएफ इंस्पेक्टर आदर्श कुमार सिंह को शक हुआ। उन्होंने हाइवा काे रोकने का प्रयास किया। हाइवा चालक ने सीआईएसएफ इंस्पेक्टर के वाहन को धक्का मार कर 30 मीटर तक घसीटा। इस घटना में इंस्पेक्टर बाल-बाल बचे। इधर, हाइवा का पीछा कर रही पुलिस सेंदरा पहुंची। पुलिस वाहन खड़ी कर हाइवा की तलाश कर रही थी, इसी बीच हाइवा पीछे से आया और पुलिस वाहन को धक्का मार दिया। इससे एक एएसआई और तीन जवान घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक में हाइवा चार पांच लोग सवार थे। सभी काे इलाज के लिए लाेयाबाद क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एएसआई केपी यादव की स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें एसएनएमएमसीएच लाया गया। एएसआई के फर्दबयान पर हाइवा मालिक, चालक और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने हाइवा सहित एक दस चक्का ट्रक को जब्त किया है। हाइवा में जमशेदपुर एवं ट्रक में बिहार का नंबर अंकित है।

एएसआई ने कहा; मारने का था प्रयास, जान बच गई

अस्पताल में भर्ती एएसआई केपी यादव ने कहा कि भगवान की कृपा है कि हादसे में जान बच गई। हाइवा चालक ने गश्ती पार्टी काे मारने का प्रयास किया था। उन्हाेंने कहा कि गश्ती के दाैरान हाइवा के अंदर ड्राइवर को मारपीट करते देखा। चालक और वे पूछने गए तो चालक हाइवा स्ट्रार्ट कर भाग निकला। उन्हाेंने थाना काे जानकारी दी। बेरिकेडिंग काे ताेड़ते हाइवा भाग निकला। पीछा करते वह सेंदरा पहुंचे। वे खाेजबीन कर ही रहे थे कि अचानक हाइवा आया और धक्का मार दिया। माैके पर सभी जख्मी हाे गए।

शीला इंटरप्राइजेज के अधीन चलता है हाइवा, कागजात फेल

पुलिस ने बताया कि हाइवा जमशेदपुर के मुकेश कुमार के नाम से रजिस्टर्ड है। धनबाद में यह शीला इंटरप्राइजेज के लिए वासुदेव पैच से मुनीडीह काेल वाशरी वाया कनकनी ट्रांसपाेटिंग में चलता है। 2 से 28 फरवरी तक का पास है। हाइवा का फिटनेश, इंश्यूरेंस, पीयूसीसी और टैक्स फेल है। बावजूद वह ट्रांसपोर्टिंग में चल रहा था। पुलिस ने इस पर हैरानी जताई है। हाइवा के काेयला के अवैध काराेबार में शामिल हाेने का संदेह जताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है।

घटना काे अंजाम देने वाले चालक काे चिह्नित कर लिया गया है। हाइवा का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा था, इसकी जांच हाेगी। प्राथमिकी दर्ज कर सभी पहलुओं पर अनुसंधान चल रहा है।
-असीम विक्रांत मिंज, एसएसपी

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