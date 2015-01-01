पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

तापमान:बढ़ी ठिठुरन: आज तेज रह सकती हैं सर्द हवाएं, पारा पहुंच सकता है 70 सेल्सियस

धनबादएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

धनबाद में ठिठुरन बढ़ती जा रही है। गुरुवार को सर्द हवाओं ने बेहाल किया। सुबह में धूप खिली, पर दिन में आते-जाते बादलों ने धूप को तीखी नहीं होने दी। शाम ढलते ही ठंड ने पांव पसार दिया।

पारा तेजी से लुढ़का। रात 2 बजे न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने शुक्रवार को धनबाद का पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे लुढ़कने की संभावना जताई है। विभाग ने बताया है कि तेज सर्द हवाएं चलेगी। रात का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच सकता है। वहीं, विभाग ने दिन के तापमान में भी गिरावट की बात कही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें