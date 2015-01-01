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एजुकेशन:इंटरमीडिएट की संपूरक परीक्षा आज से

धनबाद3 घंटे पहले
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झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से इंटरमीडिएट की संपूरक परीक्षा शुक्रवार से शुरू हाेगी, जाे 13 नवंबर तक चलेगी। इसकाे लेकर जिले में 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं मैट्रिक संपूरक परीक्षा 9 नवंबर से शुरू होगी। इंटरमीडिएट काे लेकर डीईओ प्रबला खेस ने केंद्राधीक्षकाें काे निर्देश दिया है कि बिना अनुमति के काेई भी शिक्षक या कर्मी अवकाश नहीं लेंगे। वीक्षक की जरूरत हाेने पर संबंधित बीईईओ से संपर्क करेंगे। मैट्रिक व इंटर संपूरक की प्रायोगिक परीक्षा 26-28 नवंबर तक हाेगी।

उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन दीपावली के बाद शुरू होगा। वहीं परिणाम दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक जारी होने की संभावना है। इधर, मैट्रिक और इंटर संपूरक परीक्षा काे लेकर डीईओ ने सीएस सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से परीक्षा केंद्राें काे सेनेटाइज कराने की अपील की है। कहा है कि काेविड-19 काे लेकर स्कूल पिछले 6 महीने से बंद हैं। इसलिए सेनेटाइजेशन जरूरी है।

इंटरमीडिएट के परीक्षा केंद्र

जिला स्कूल धनबाद, धनबाद प्राणजीवन एकेडमी, एसएसएलएनटी बालिका प्लस टू उच्च विद्यालय, डीएवी उच्च विद्यालय धनबाद, खालसा उच्च विद्यालय धनबाद, झरिया एकेडमी झरिया, झरिया गुजराती हिंदी उच्च विद्यालय, बालिका उच्च विद्यालय भागा, उत्क्रमित उच्च विद्यालय गोसाईडीह, प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय गोविंदपुर, सेठ सुखीराम मध्य विद्यालय गोविंदपुर।

मैट्रिक के लिए परीक्षा केंद्र

अभया सुंदरी बालिका उवि, बीएसएस बालिका उवि, उवि धनबाद, उत्क्रमित उच्च विद्यालय लोआडीह, मिल्लत उच्च विद्यालय धनबाद, मध्य विद्यालय झरिया, मिल्लत एकेडमी झरिया, डीएवी उच्च विद्यालय झरिया, महेंद्र प्लस टू उच्च विद्यालय गोविंदपुर, एनएन उच्च विद्यालय बागसुमा गोविंदपुर, प्लस टू उवि गोविंदपुर।

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