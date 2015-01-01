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शिलान्यास:सरायढेला के सुगियाडीह, आमटाल व निरसा में बनेंगे जेबीवीएनएल के नए सबस्टेशन

धनबाद32 मिनट पहले
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  • 5 माह में सबस्टेशनों से शुरू हो जाएगी बिजली की सप्लाई
  • हेमंत सरकार के एक साल पूरा होने पर आयाेजित समाराेह में सबस्टेशनों का होगा शिलान्यास

धनबाद डिवीजन के सरायढेला सुगियाडीह, झरिया के आमटाल व निरसा के गाेपलगंज में जेबीवीएनएल की ओर से नया सबस्टेशन का निर्माण कराया जाएगा। हेमंत सरकार के एक साल पूरे हाेने पर 29 दिसंबर काे आयाेजित समाराेह के दाैरान तीनों सबस्टेशनों का शिलान्यास किया जाएगा।

जेबीवीएनएल के अफसराें के अनुसार सबस्टेशन निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। निर्माण कार्य काे पूरा करने के लिए मुख्यालय स्तर से निजी एजेंसी का चयन भी हाे चुका है। 29 दिसंबर काे सबस्टेशन के शिलान्यास के साथ निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। अफसराें के अनुसार 5 माह में तीनाें नए सबस्टेशनों से बिजली आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। सबस्टेशन का निर्माण कार्य पूरा हाेने से धनबाद, आमटाल व निरसा के लाेगाें काे बिजली समस्या से राहत मिलेगी।

निरसा में 20 मेगावाट का बनेगा सबस्टेशन
जेबीवीएनएल के महाप्रबंधक अजीत कुमार ने बताया कि सरायढेला के सुगियाडीह व झरिया के अामटाल में 10 मेगावाट क्षमता वाले सबस्टेशन का निर्माण कराया जाएगा। दाेनाें सबस्टेशानाें में पांच-पांच एमवीए के दाे पावर ट्रांसफार्मर लगाने की याेजना है। वहीं, निरसा के गाेपालगंज में बनने वाले सबस्टेशन की क्षमता 20 मेगावाट की हाेगी। यहां, 10-10 एमवीए के दाे पावर ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे।.

पीएमसीएच का लाेड हाेगा कम: सुगियाडीह में प्रस्तावित सबस्टेशन से पावर सप्लाई शुरू हाेने से पीएमसीएच स्थित पीएसएस का लाेड कम हाेगा। वहीं, झरिया डिवीजन के अामटाल में सबस्टेशन निर्माण कार्य पूरा हाेने से मुकुंदा पीएसएस का लाेड कम हाे जाएगा। ओवरलाेड की समस्या से जूझ रहे निरसा में लंबे समय से नए सबस्टेशन की मांग की जा रही थी।

सबस्टेशन निर्माण काे लेकर सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। 29 दिसंबर काे पीएसएस का शिलान्यास हाेते ही सिविल कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया जाएगा। पांच महीनाें में कार्य काे पूरा कर बिजली सप्लाई शुरू करने की याेजना है।- अजीत कुमार, जीएम, जेबीवीएनएल, धनबाद​​​​​​​

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