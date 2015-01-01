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  • Jewelry, Electronics And Automabile Showroom Was Crowded All Day, Booking Of Vehicles, Shopping In The Market On Pushya Nakshatra

शुभ मुहूर्त:ज्वेलरी, इलेक्ट्राॅनिक्स व ऑटाेमाेबाइल शोरूम में दिनभर लगी रही भीड़, वाहनाें की हुई बुकिंग, पुष्य नक्षत्र पर बाजार में जमकर हुई खरीदारी

धनबादएक घंटा पहले
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  • इससे धनतेरस पर और बेहतर काराेबार की उम्मीद है

धनतेरस से पहले पुष्य नक्षत्र पर शनिवार काे धनबाद के बाजाराें में राैनक रही। खरीदारी के इस शुभ मुहूर्त पर ज्वेलरी, इलेक्ट्राॅनिक्स और ऑटाेमाेबाइल सेक्टराें में खरीदाराें की काफी भीड़ रही। काफी संख्या में ग्राहकाें ने अपने पसंद व जरूरत के अनुसार खरीदारी की। वहीं कई लाेगाें ने शुभ मुहूर्त पर धनतेरस के दिन डिलीवरी के लिए बुकिंग भी की। काराेबारियाें की मानें ताे धनतेरस से पहले उम्मीद से बेहतर काराेबार रहा। इससे धनतेरस पर और बेहतर काराेबार की उम्मीद है।

पुष्य नक्षत्र खरीदारी के लिए माना जाता है शुभ
धनतेरस से पूर्व पुष्य नक्षत्र की शुरुआत शनिवार से हो चुकी है। इस नक्षत्र में खरीदारी शुभ माना गया है। 13 नवंबर को छोड़कर 7 ऐसे मुहुर्त बन रहे हैं, जिसमें ग्राहक आभूषण, प्रॉपटी, वाहन, इलेक्ट्रिक्स सामानों की खरीदारी कर सकते हैं। यह मान्यता है कि पुष्य नक्षत्र में खरीदी गई चीजें फलदायी व समृद्धि देने वाली होती है। मान्यता है कि दीपोत्सव से पहले आने वाले पुष्य नक्षत्र में खरीदी गई चीजें लंबे समय तक स्थायी और समृद्धि देने वाली होती है।

ज्वेलरी बाजार में भी रौनक

ज्वेलरी बाजार भी शुभ मुहुर्त के साथ धनतेरस तक के लिए तैयार हो गया है। दुकानदार अपने ग्राहकों के लिए कई ऋफर भी दे रहे हैं। बैंक मोड़ स्थित चेतन ऑरनामेंट्स के चेतन गोयनका बताते हैं कि शुभ मुुहुर्त के साथ ही सरार्फा बाजार में भी रौनक आ गई है। ग्राहक आभूषणों की प्री बुकिंग भी करा रहे हैं। कई ऑफर दिए जा रहे हैं। ग्राहकों को बेहतर सेवा देना प्राथमिकता में शामिल है।

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