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स्थापना दिवस:जिला परिषद मैदान में आज झामुमो का 49वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा

धनबादएक घंटा पहले
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  • हालांकि जिला कमेटी गुरुजी के कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर संशय में है

झामुमो का 49वां स्थापना दिवस समारोह गुरुवार को जिला परिषद मैदान में मनाया जाएगा। इस बार सादगीपूर्ण तरीके से यह कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आने की संभावना तो नहीं है, लेकिन जो स्थितियां बनी हैं उसमें दिशोम गुरु शिबू सोरेन कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।

हालांकि जिला कमेटी गुरुजी के कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर संशय में है। इधर, स्थापना दिवस को लेकर पार्टी में गुटबाजी भी सामने आने लगी है। झामुमो के जिलाध्यक्ष रमेश टुडू ने बताया कि कोरोना के कारण इस बार स्थापना दिवस सामान्य रूप से मनाने का निर्णय लिया गया है। दिशाेम गुरु शिबू सोरेन को कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया गया है, लेकिन अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

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