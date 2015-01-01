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4 दिन में 58 दुकानाें की हाेगी नीलामी:खड़ेश्वरी मंदिर विवाह मंडप 9.72 लाख और गाेविंदपुर विवाह भवन 3.65 लाख में हुए नीलाम

धनबाद4 घंटे पहले
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विवाह मंडप और विवाह भवन की नीलामी करते अधिकारी व इच्छुक।
  • करार के तहत अगले साल 10%, दूसरे साल 20% व तीसरे साल 30% सुरक्षा राशि बढ़ाकर जिला परिषद में जमा करनी हाेगी

जिला परिषद सभागार में गुरुवार काे धनबाद और गाेविंदपुर के विवाह मंडपाें की नीलामी हुई। धनबाद खड़ेश्वरी मंदिर स्थित विवाह भवन का 9.72 लाख और गाेविंदपुर विवाह मंडप का 3.65 लाख रुपए में नीलामी की गई। खड़ेश्वरी मंदिर विवाह मंडप का न्यूनम डाक 9.69 लाख तथा गाेविंदपुर विवाह मंडप का न्यूनतम डाक 3.64 लाख रखा गया था। खड़ेश्वरी मंदिर स्थित विवाह मंडप के लिए दाे लाेग तथा गाेविंदपुर विवाह मंडप के लिए तीन लाेगाें ने आवेदन किया था।

जिला अभियंता बीरमनि प्रसाद की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने दाेनाें विवाह मंडपाें की नीलामी की बाेली लगाई। जिला अभियंता ने बताया कि दाेनाें विवाह मंडप की निलामी सुजीत कुमार काे दी गई है। उच्च बाेली के आधार पर खड़ेश्वरी मंदिर विवाह मंडप का डाक किया गया। जबकि गाेविंदपुर विवाह मंडप के लिए तीन में दाे व्यक्ति डाक छाेड़कर चले जाने के कारण बाकी बचे एक व्यक्ति काे नीलामी दे गई है।

11 महीने के करार के साथ दाेनाें विवाह मंडप काे तीन सालाें के लिए एग्रीमेंट किया गया। करार के तहत अगले साल 10 प्रतिशत, दूसरे साल 20 प्रतिशत तथा तीसरे साल 30 प्रतिशत सुरक्षा राशि बढ़ाकर जिला परिषद जमा करनी हाेगी।

आज से 4 दिनाें तक निरसा की 58 दुकानाें की हाेगी नीलामी

जिला अभियंता ने बताया कि शुक्रवार से चार दिनाें तक निरसा के 58 दुकानाें की नीलामी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिला परिषद सभागार में दिन के 11:45 बजे से हर राेज 15 दुकानाें की निलामी की बाेली लगाई जाएगी। अंतिम दिन 13 दुकानाें की नीलामी की जाएगी। रविवार काे छुट्टी के दिन नीलामी प्रक्रिया नहीं हाेगी।

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