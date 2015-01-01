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एजुकेशन:पाॅलिटेक्निक काॅलेजों में नामांकन को 6 से 10 नवंबर तक आवेदन का अंतिम मौका

धनबाद3 घंटे पहले
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  • प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का प्रकाशन 11 नवंबर को किया जाएगा
  • आपत्ति निराकरण के बाद 14 नवंबर को फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी

झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से कोरोना संकट को देखते हुए राज्य के सरकारी व निजी पाॅलिटेक्निक में नामांकन प्रवेश परीक्षा के जगह मैट्रिक में मिले अंक के आधार पर लेने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में पाॅलिटेक्निक में आवेदन के लिए राज्य के छात्र-छात्राओं को एक अंतिम मौका है। आवेदन से वंचित छात्र-छात्राएं 6 से 10 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इसके लिए सामान्य, ईडब्ल्यू एस व ओबीसी छात्र-छात्राओं को 600 रुपए व एससी, एसटी, महिलाएं व दिव्यांग के लिए 325 रुपए शुल्क देने होंगे। 10 तक प्राप्त आवेदन के आधार पर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का प्रकाशन 11 नवंबर को दिया जाएगा। छात्र-छात्राएं 13 नवंबर को दोपहर 12 बजे तक किसी तरह का आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति निराकरण के बाद 14 नवंबर को फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा।

15 से शुरू होगा च्वाइस फिलिंग के लिए पंजीयन, 19 को मॉक सीट होगी अलॉट

झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद की ओर से 14 नवंबर के जारी मेरिट लिस्ट के आधार पर छात्र-छात्राएं नामांकन के लिए च्वाइस फिलिंग के लिए 15 नवंबर से पंजीयन कर सकते हैं। 16 नवंबर तक च्वाइस फिलिंग करने वाले छात्र-छात्राओं के लिए 19 नवंबर को माॅक सीट अलाॅटमेंट की जाएगी। छात्र-छात्राएं 20 नवंबर तक पंजीयन व च्वाइस फिलिंग करते हुए लाॅक कर सकते हैं। 22 से 24 नवंबर के बीच सीट अलाॅटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा।

वहीं 22 से 25 नवंबर तक संबंधित संस्थान में सर्टिफिकेट वेरीफिकेशन करते हुए शाम 5 बजे तक नामांकन ली जाएगी। सभी संस्थान 25 नवंबर तक पहले राउंड के नामांकन के बाद खाली सीटों की जानकारी जेसीईसीईबी को देंगे। वहीं दूसरे राउंड का सीट अलाॅटमेंट 28 से 30 नवंबर तक की जाएगी। संस्थान में सर्टिफिकेट वेरीफिकेशन व नामांकन भी 30 नवंबर तक ही ली जाएगी।

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