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सरकार ने जारी की अधिसूचना:तालाबों की तरह अब बरटांड़ बस स्टैंड हाेगा नगर निगम के अधीन

धनबाद4 घंटे पहले
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  • नगर निगम कराएगा बस पड़ाव का साैंदर्यीकरण

तालाबाें और हाट-बाजार के तर्ज पर अब नगर निगम के क्षेत्र में स्थित बड़े वाहन पड़ावाें काे भी निगम के अधीन किया जाएगा। नगर विकास विभाग ने आदेश जारी कर उपायुक्त काे तत्काल इसकी प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। सरकार की ओर से आदेश जारी निर्देश की पुष्टि गुरुवार काे नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने की है।

सरकार स्तर पर जारी आदेश में कहा गया है कि निगम क्षेत्र में जितने भी बड़े वाहन पड़ाव और बस स्टैंड हैं उसका रख-रखाव अब निगम के जिम्मे हाेगा। पड़ाव की बंदाेबस्ती कराना और वहां यात्रियाें के लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना नगर निगम की जिम्मेवारी हाेगी। निगम के अफसराें ने बताया कि पहले चरण में बरटाड़ बस स्टैंड काे अपने अधीन लेने की तैयारी है। इसका हस्तांतरण हाेने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

17 एकड़ में फैला है बस स्टैंड, अगले साल बंदोबस्ती

बरटाड़ बस स्टैंड 17 एकड़ में फैला हुआ है। अभी यहां यात्री सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है। पूर्व में यहां इंटर स्टेट बस टर्मिनल बनाने की याेजना थी। इसके लिए दाे बार टेंडर भी हाे चुका है, लेकिन किसी एजेंसी या कंपनी के नहीं आने के कारण यह मामला अभी ठंडा पड़ गया है। इधर, सरकार की ओर से जारी आदेश के बाद इसके कायाकल्प की संभावना काफी बढ़ गई है। नगर आयुक्त ने बताया कि पड़ाव के हस्तांतरण के बाद इसके साैंदर्यीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

यात्री शेड के निर्माण से लेकर यात्रियाें के लिए शाैचालय की व्यवथा, उनके लिए वेटिंग हाॅल का निर्माण और पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। बस पड़ाव का विधिवत ढंग से बंदाेबस्ती भी कराया जाएगा। छाेटा मार्केट कंपलेक्स का भी निर्माण किया जाएगा। ताकि अधिक से अधिक सुविधा दी जा सके।

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