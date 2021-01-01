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वारदात:काेलाकुसमा में सरेशाम महिला के गले से मंगलसूत्र झपटकर भाग गए अपराधी

धनबादएक घंटा पहले
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  • शांति कॉलोनी निवासी महिला जा रही थी आदर्श नगर, मोड़ के पास हुई छिनतई का शिकार
  • थाने में शिकायत, सीसीटीवी कैमराें के फुटेज खंगाल रही है पुलिस

बेखाैफ बाइकर अपराधियाें ने रविवार की शाम काेलाकुसमा माेड़ पर एक महिला के गले से मंगलसूत्र झपट लिया। फिर तेजी से भाग निकले। भुक्तभाेगी स्टील गेट की शांति काॅलाेनी निवासी अर्चना सिंह ने सरायढेला पुलिस से मामले की शिकायत की है। उन्हाेंने बताया कि वे करीब 5:50 बजे काेलाकुसमा के आदर्श नगर में रहनेवाली एक रिश्तेदार के घर जा रही थीं। काेलाकुसमा माेड़ के पास अचानक हाईस्पीड बाइक से दाे अपराधी आए और गले से मंगलसूत्र झपटकर भाग गए। उन्हाेंने बताया कि मंगलसूत्र 8 ग्राम था और उसमें साेने के 8 माेती तथा काली माेती गुथे हुए थे।

छिनतई के बाद अर्चना ने शाेर मचाया, लेकिन बाइकसवार अपराधी तेजी से काेलाकुसमा बस्ती की ओर भाग निकले। जानकारी मिलने पर सरायढेला थाने की पुलिस माैके पर पहुंची। आसपास माैजूद लाेगाें से पूछताछ की। किसी से अपराधियाें के बारे में काेई जानकारी नहीं मिली। उनकी तलाश में पुलिस काेलाकुसमा माेड़ के आसपास लगे सीसीटीवी कैमराें के फुटेज की जांच कर रही है। गाैरतलब है कि अर्चना पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड के आराेपी धनंजय सिंह की पत्नी हैं।

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